La Selección asume un nuevo amistoso

Martes, 26 de marzo de 2024

Argentina se presentará a las 23.50, nuevamente en los Estados Unidos en otro ensayo de cara a la Copa América 2024, que se disputará en ese país.



La selección argentina se medirá hoy con Costa Rica desde las 23.50, por un amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA de marzo. En Los Ángeles, Estados Unidos, la Albiceleste se enfrentará con el combinado tico con la gran ausencia de Lionel Messi, quien está con una pequeña lesión en el isquiotibial derecho que lo tiene a maltraer.



El elenco dirigido por Lionel Scaloni tendrá su segunda presentación en 2024, luego de lo que fue la goleada 3-0 frente a El Salvador, con el objetivo puesto en la Copa América 2024, certamen en que tendrá que defender el título de campeón obtenido en 2021.



En la previa del ensayo de hoy, el entrenador del equipo argentino aseguró que el once inicial que saltarán al terreno de juego del Memorial Coliseum de Los Angeles tendrá entre cinco y seis variantes con respecto al que viene de ganar 3-0 sobre el elenco salvadoreño. "La idea es hacer cambios. Vamos a hacer cinco o seis cambios".



A su vez, el oriundo de Pujato confesó su deseo de que Walter Benítez tenga su estreno en el arco de la selección argentina luego de ser convocado en múltiples oportunidades y estar atravesando un gran momento en el arco del PSV Eindhoven. "No tengo todavía decidido si Walter (Benítez) empieza del inicio o después, pero me gustaría darle la oportunidad. Sin embargo, todavía no les dije el equipo a ellos y la idea es hacer unos cambios".



El de esta jornada será el 7º partido entre ambos seleccionados: cuatro ganó Argentina y en dos oportunidades igualaron.



El primero fue en los Juegos Panamericanos de México 1956 con victoria 4-3 para el conjunto albiceleste y el último encuentro se dio en la Copa América de Argentina 2011 con un triunfo por 3-0 para el equipo local.