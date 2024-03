Corrientes y la publicación #TAG 2 Teens Around the Globe Sábado, 16 de marzo de 2024 La ministra de Educación Práxedes López destacó la publicación #TAG 2 Teens Around the Globe. Se trata de una serie de libros diseñada exclusivamente para estudiantes del Ciclo Básico del Nivel Secundario en Corrientes.

La serie está respaldada por una Comisión Redactora conformada por un equipo de referentes técnico-pedagógicos y docentes de lengua inglesa, estos libros no solo ofrecen una narrativa cautivadora, sino que también incluyen secciones especiales que potencian el aprendizaje y promueven un enfoque comunicativo del idioma. La serie se adapta al contexto local, apoyando a los profesores correntinos en el desarrollo de habilidades fundamentales en inglés.



El Teacher’s Book brinda una guía con ideas, sugerencias, respuestas y actividades extra. Actualmente, los libros para primer y segundo año están disponibles para descarga gratuita desde el sitio web del Ministerio de Educación provincial en https://lc.cx/qbaezV y el tercer eslabón está en proceso de diseño.



Las publicaciones constan de tres unidades que cuentan una historia dividida en episodios, donde los personajes experimentan situaciones comunes entre los estudiantes correntinos, presentando así el contenido lingüístico. #TAG – Teens Around the Globe es una serie diseñada para el aula, adaptada al Diseño Curricular Jurisdiccional, enfocándose en estudiantes de diversos contextos y niveles de inglés, con una carga horaria de 80 minutos semanales.