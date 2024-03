"Estamos en negociaciones para comprar 200.000 dosis para Corrientes"

Lunes, 11 de marzo de 2024

El Gobernador Gustavo Valdés adelantó que la provincia negocia la compra de 200.000 dosis de vacunas contra el dengue.



"La provincia de Corrientes, acá con IOSCOR, es una de las provincias que ya tiene acceso a la vacuna, que uno puede ir a una farmacia y puede aplicarse con el 50% de descuento a esa vacuna. Fundamentalmente, la población de riesgo es entre 20 y 40 años", dijo Valdés sobre el acceso a la vacuna contra el Dengue.



"Estamos en negociaciones para comprar 200.000 dosis para Corrientes. Esperemos llegar a contar, no hay disponibilidad todavía, pero estamos tratando de acceder a la vacuna y haciendo un gran esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo económico. Creemos que este primer esfuerzo económico puede rondar, de acuerdo a la cantidad de dosis disponibles hasta 1.000 millones de pesos, 200.000 dosis que alcanzarían por lo menos para la población de riesgo, que serían unas 100.000 personas. Y vamos a ver quiénes son, porque no es obligatorio", detalló. Hoy la vacuna no es masiva, no existe masivamente. Por lo tanto, nosotros estamos negociando. Ojalá que lleguemos a un acuerdo", remarcó.