"Todos los gobiernos hicieron ajustes sobre los jubilados pero este es el más drástico"

Lunes, 11 de marzo de 2024

El Legislador Nacional representante de la provincia de Corrientes, Eduardo Vischi, analizó los primeros tres meses de la gestión Milei.



"En primer lugar, creo que hay muchas acciones, algunas miradas, algunas decisiones que se han tomado que son positivas. Hay la necesidad de un cambio, hay un frenate muy fuerte del acto público, hay también la idea de empezar a romper algunos movimientos negociados en el tiempo, pero sí algunas cuestiones automatizadas del Estado que eran favorables para ciertos sectores. Entonces, está viendo alguna impuesta hacia el cambio".



"Estoy notando es que hay una exagerada posición por lograr un tipo de dominación de las redes sociales con lo cual lleva a veces a eso, a una arrogracia, a unas expresiones, incluso a unas descalificaciones que son síntomas del populismo. De una idea donde los buenos y los malos. Los buenos somos nosotros y los que están del otro lado, son los malos. Esto ya lo vivimos con el Peronismo. Lo cual no me parece que esté bueno si eso continúa en el tiempo".



"En segundo lugar, veo que también hay como un posicionamiento fuerte de querer calar también la violencia verbal, que me parece que no es productivo, de hecho se termina generando algunas cuestiones que no son deseadas. Me parece que ahí hay una contradicción"



"Eso no está bueno porque está claro que hay representaciones legislativas de intereses que no siempre son económicos y no son de sectores sociales ni de nada, y puntualmente ahí está el tema de los jubilados. Me parece que todos los gobiernos hicieron ajustes sobre los jubilados, pero este es el más grave que está llegando a una estrena de un monto casi de poder adquisitivo de los jubilados que es realmente muy bajo. Pero, no obstante ello, el mismo presidente que se está haciendo cargo de esta situación está buscando lograr el equilibrio fiscal"



"En esta última etapa la brecha de la cuestión inflacionaria ha hecho que mucha gente gane mucha plata y los cuantos salariales, positivos, negativos, quedan muy atrazados con respecto a lo que tenemos. Eso tiene que parar, tiene que terminar, una vez que tenemos toda esa idea podemos pensar en una Argentina distinta. Pero para lograr ese resultado hay mucha gente que la va a costar mal. No nos olvidemos que no solamente no aumentan los salarios, sino que se han sacado los subsidios a muchas de las cuestiones que hacían de la vida cotidiana en la Argentina, que es, por ejemplo, el subsidio al transporte, al combustible, a la energía, el uso de cargas. Todo esto repercute directamente en que hoy tenemos que pagar todo eso y después lo que nos sobra es lo que buscamos para comer o para comprar remedios, para pagar las cosas de la escuela. Entonces el margen es mucho menos. Y hoy lo que estamos viendo es un fuerte impacto en el comercio".