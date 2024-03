Corrientes Capital

Comunicaciones perdió en Córdoba frente a Instituto Viernes, 8 de marzo de 2024

El conjunto mercedeño cayó por 74 a 62 y no puede abandonar los últimos lugares de la tabla. Los conducidos por Jorge Balbis jugarán este sábado en La Rioja frente a Riachuelo.

Después de 26 días, Comunicaciones volvió a jugar en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2023/24. Lo hizo este jueves en Córdoba donde perdió frente a Instituto por 74 a 62.



El encuentro tuvo lugar en el estadio Ángel Sandrin y los parciales fueron 12-20, 35-35 y 52-50. En el equipo local se destacaron Bautista Lugarini con 16 puntos y 6 rebotes, mientras que Nicolás Copello y Javier Saiz aportaron 11 tantos cada uno.



Comunicaciones quedó con 7 triunfos y 15 derrotas, mientras que Instituto sumó su décimo séptima victoria y tiene solamente 6 caídas.



En tanto que Mercedes tuvo como principal goleador a Marcus Thomas con 17 puntos, en tanto que Facundo Giorgi anotó 14.



El equipo mercedeño arrancó el partido con mucha fluidez en el ataque y a partir de allí controló al rival. En 4 minutos se había adelantado 9 a 2 y cuando restaban 2, logró una diferencia de 9 (18 a 9), gracias al goleo repartido entre sus cinco iniciales.



En el segundo capítulo, cambió el partido. Instituto se hizo fuerte defensivamente y también corrigió su ataque, mientras que Comunicaciones ya no tuvo efectividad en la ofensiva.



Sobre el final, una falta técnica sancionada a Marcus Thomas, le permitió a Nathan Hoover empatar en 35.



Un doble de Javier Sanz, en el inicio del tercer cuarto, adelantó por primera vez en la noche a Instituto (37 a 35). Parecía que el local podía tomar el control del partido, pero Comunicaciones no se lo permitió.