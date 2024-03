La peor catástrofe natural reicibió Corrientes

Domingo, 3 de marzo de 2024

Una gran tormenta desatada en la madrugada del domingo colapsó los sistemas de desagües dado que alcanzaron los casi 200 ml de lluvia entre las 4 y las 6am, valores sin precedentes en los registros oficiales.



La Municipalidad y el Gobierno Provincial trabajan en las zonas más complicadas para asistir a los damnificados y se alistan los centros de contención para evacuados.



Una catástrofe natural alcanzó a la ciudad esta madrugada causando colapso en los sistemas de desagües dada la cantidad de agua caída y los fuertes vientos en muy corto período de tiempo, causando anegamientos e inundaciones en calles y viviendas, voladuras de techo, caída de postes, muros, árboles, carteles, entre otros. “Estamos trabajando intensamente con todos los equipos a disposición de la ciudadanía. Comenzamos por las zonas más complicadas, pero vamos a estar en toda la ciudad. Los equipos estarán abocados a esa labor las próximas 48 horas”, dijo el subsecretario de Riesgos y Catástrofes, José Ruiz.



El funcionario explicó que las intervenciones que se realizaron en marco del Plan Hídrico fueron de ayuda en algunos sectores donde el agua escurrió rápido, pero la ardua e intensa lluvia complicó otras. “Lamentablemente hubo inundaciones y sectores muy perjudicados porque la realidad es la que siempre contamos: los desagües de la ciudad no dan a basto ante estos fenómenos tan intensos, por más desobstruidos y limpios que estén, como están. Es como descargar un tanque de 500 litros en una bacha de cocina de una vez, claramente va a colapsar”, explicó y resaltó que fueron superaron los 250 ml de lluvia durante toda la mañana.



Otros de los eventos registrados a causa del temporal fueron la caída del muro de la Iglesia San Francisco sobre plaza Italia, voladuras de techos, por ejemplo en el campus de la facultad de Derecho, diversos árboles y postes, dejando la ciudad sin luz en muchas zonas.



No obstante, para asistir a la población los equipos y cuadrillas de la Municipalidad trabajan desde la madrugada para asistir a los vecinos y sectores más afectados. Las máquinas retroexcavadoras y bombas de desagote comenzarán a funcionar en cuanto cesen las lluvias. También se encuentra a disposición las líneas de contacto gratuitas como el teléfono 147 y el Whatsapp 3794341768.



Además, las distintas áreas se encuentran abocadas a la puesta a punto de los centros municipales de los barrios Anahí y Ciudades Correntinas para la contención de las familias que deberán ser evacuadas temporalmente. Paralelamente, al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia están trabajando en la apertura del Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio San Jorge.



Entretanto, se recomienda, mantener limpias las canaletas y desagües de las viviendas, no sacar la basura, evitar salir y circular de no ser necesario, mantener la distancia entre vehículos. El servicio de transporte público se encuentra temporalmente suspendido.