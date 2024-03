Valdés aseguró que no reformará la Constitución Provincial Viernes, 1 de marzo de 2024 El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés culminó su mensaje de apertura de sesiones ordinarias 2024 asegurando que "no voy a impulsar una Reforma Constitucional tendiente a posibilitar un tercer mandato".

"Trabajamos duro para llevar adelante lo que nos propusimos desde el primer día que es una política de modernización, desarrollo e inclusión social mediante el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 que recogió visiones de los más amplios sectores de la sociedad y regiones de la provincia”.



"Como saben, uno de los ejes de gestión que elegimos es el de la Modernización y lo que estamos haciendo en el Registro Civil es un buen ejemplo. Hoy, 74 de las 88 delegaciones están digitalizadas, es decir que confeccionan en forma digital actas de nacimiento, matrimonios y defunciones y esperamos digitalizar este año las delegaciones que faltan. Pero, además, digitalizamos el archivo hasta el año 1940 y estamos licitando la digitalización hasta el 1900. Ya entregamos 180 mil actas con firma digital por correo electrónico, sin necesidad de concurrir a las oficinas", afirmó Valdés, ya cerca del final de su discurso.



Y continuó: "Quiero decirles que nada de todo lo hecho es producto de la improvisación, muy por el contrario. Corrientes es una de las pocas provincias que tiene un Plan Estratégico Participativo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que va a regir el destino de la provincia hasta 2030.



Y las obras son monitoreadas a través del Sistema Integral de Gestión,una herramienta de uso obligatorio para todas las reparticiones que gestionan fondos e instrumentan obras, que nos permite monitorear el avance de cada proyecto.



Señores legisladores, estamos transitando la segunda mitad de mi segundo período como gobernador y quiero dejar en claro una posición para descartar cualquier tipo de especulación.



No voy a impulsar una Reforma Constitucional tendiente a posibilitar un tercer mandato.



Es sano para la democracia y para la provincia que después de dos mandatos, llegue un nuevo gobernador con energías renovadas.



Sé que he tenido un apoyo extraordinario cuando me reeligieron, que nuestro frente tiene una amplia mayoría en ambas cámaras, pero no vamos a caer en tentaciones personalistas.



En 2025 tendremos elecciones de gobernador y será otro correntino u otra correntina quien tome la posta.



Como queda reflejado en este mensaje, trabajamos duro para llevar adelante lo que nos propusimos desde el primer día que es una política de modernización, desarrollo e inclusión social.



Retomando conceptos del inicio del discurso. Venimos de un año difícil, a pesar de lo cual hicimos muchas cosas. Tenemos por delante otro año complejo en el que deberemos aguzar la creatividad, los esfuerzos, el compromiso y la unidad de todos los correntinos para seguir haciendo las cosas que faltan y que necesitamos para vivir mejor.



Queremos un futuro con más República, con más democracia, con plena división de poderes, con más federalismo, con crecimiento, con incorporación de nuevos derechos, con igualdad para las mujeres, con respeto hacia las minorías, con diálogo y mejores condiciones de vida para todos.



Nada ni nadie nos va a detener. Porque somos correntinos. Por nuestras venas corre sangre de patriotas. Siempre pusimos el pecho. Tenemos espejos dónde mirarnos para tomar valor, de San Martín a los héroes de Malvinas, pasando por tantos hombres y mujeres trabajadores, comprometidos, inteligentes, cultos y solidarios.



Finalmente, como Gobernador quiero darles la más absoluta garantía de que siempre voy a defender los intereses de más de un millón doscientos mil correntinos.



Voy a defender la autonomía e intereses de nuestra provincia que ha sido fundadora histórica de la Nación Argentina.



Voy a defender el federalismo, como hicimos los correntinos cada vez que fuimos avasallados por el centralismo porteño.



No nos asustan las dificultades cuando en el horizonte están los destinos de Corrientes y el país.



Vamos, que Corrientes nos necesita.



Vamos, que Corrientes somos todos.



Dejo formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias correspondiente al año 2024 de esta Honorable Legislatura. Muchas gracias."