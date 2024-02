Impulsarán Boleta Única y ficha limpia en Corrientes Miércoles, 28 de febrero de 2024 El senador provincial Noel Breard adelantó que ambas iniciativas tienen buena recepción en el Gobierno provincial. No descartó que en este año se aprueben las modificaciones en la Legislatura para aplicar las modificaciones del sistema electoral.

Después de repasar la situación financiera provincial, el legislador reconoció que “la gente está reclamando mucha transparencia” y que “le molesta la cantidad de boletas en cada elección”. Por ello, expuso que “exige un sistema nuevo electoral y el Gobierno estudia hacer una reforma importante en el Código Electoral”.



Breard recordó que “el manejo del tema hay que hacerse cuando no hay elecciones”, por lo que la pretensión es “hacer los cambios con tiempo para no beneficiar a nadie”. Explicó que “la idea que tiene el gobernador es de aplicar la Boleta Única” para que Corrientes sufrague con este sistema, como ocurre en la Provincia de Santa Fe, por ejemplo.



Destacó que “da igualdad a todos los partidos políticos”, evitando robos y destrucción en el cuarto oscuro, además de que se puede sumar el sistema Braille para personas con ceguera o visión reducida. Agregó que otra idea es la aplicación del sistema de ficha limpia, haciendo hincapié en “la idoneidad de los candidatos” y la transparencia de los antecedentes de quienes se postulen.