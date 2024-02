Valdés acompañó a Tassano en la presentación de unidades 0 km de ERSA

Martes, 27 de febrero de 2024

El gobernador Gustavo Valdés asistió este lunes al mediodía, junto al intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, a la presentación de 23 unidades 0 km de la Empresa Romero Sociedad Anónima (ERSA) Urbano en la Costanera.

Se trata de colectivos de última generación: 13 para el servicio Chaco-Corrientes; y 10 unidades con destino al servicio urbano de la ciudad de Corrientes. La totalidad marca Mercedes Benz, con motor ecológico, caja automática suave, mayor confort de marcha, más hermética, con mayor insonoridad, resguarda la temperatura y absorbe las vibraciones con aire acondicionado.



En primer lugar, el Gobernador felicitó a los representantes de ERSA, porque “tomar la decisión de invertir en momentos difíciles es tener visión”. Agregó que la empresa “hoy está mirando al futuro”, además de que “60 años de trayectoria te dan la visión para poder tener inversiones, y advertir cuando las dificultades son oportunidades”.

Relató que “vimos meses atrás que el sistema de transporte iba a pasar por un momento de colapso y por eso decretamos inmediatamente la Emergencia Pública al transporte de la provincia de Corrientes, pero no contábamos que en el medio iban a suprimir los subsidios nacionales”. Reclamó que “nuevamente el centralismo miope del Gobierno nacional, dejó a las provincias argentinas sin subsidio al transporte y conservaron en el núcleo del AMBA, tornando aún más irritante la situación, otorgando recursos a los que tienen más y a los que tienen mayor carga”.

Valdés indicó que “tener un buen sistema de transporte público es necesario para todas las ciudades modernas. Las ciudades del mundo no funcionan con transporte privado, funcionan con transporte colectivo, y eso quiere decir que debe ser ágil, eficiente, tiene que haber paradas donde los ciudadanos esperen adecuadamente, baños en condiciones para los trabajadores del volante, en definitiva, es la conjunción de una serie de esfuerzos tanto público como privado, para hacer que el sistema funcione”.



Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo provincial, adelantó que “debemos comenzar a pensar entre las provincias de Corrientes y Chaco, cómo ensamblamos los sistemas de transporte de ambas capitales, para tener recorridos unificados, que sea más barato, ágil y rápido”.



Haciendo referencia a la Municipalidad, dijo que de ahora en adelante “seguramente tendremos tareas para cumplir, y desde el Gobierno provincial sepan que los acompañamos en esta difícil tarea que es trabajar para mejorar el sistema de transporte público, en un contexto de crisis económica”.



35% de unidades nuevas en circulación

“Estamos acompañando este nuevo paso que da la empresa ERSA a modo de cumplimento de objetivos acordados”, comenzó diciendo el intendente Eduardo Tassano, remarcando que en la ciudad ahora se cuenta con un 35% de colectivos nuevos.



El Jefe comunal señaló que, tanto en la ciudad como en la Provincia, es fundamental contar con un transporte pese a la emergencia que atraviesa el sector. “Sabemos que el transporte es vital y debemos ir adaptándonos a las vicisitudes, aunque lo más relevante es que el aporte se sigue haciendo en el AMBA y se suspende en el norte del país”, comentó, dando cuenta de las diferencias de distribución en Argentina en cuanto a transporte.



“Buscamos la mejora y calidad en el servicio y también la implementación de corredores viales para mejorar la transitabilidad de todos los vecinos”, insistió para concluir.



Por su parte, el presidente de ERSA, Juan Carlos Romero, detalló que, de la flota de 23 colectivos presentados, “13 son para la asignación 904 conectividad que une Corrientes con Chaco”, ya que “sabemos de la importancia especial que requiere el servicio para la utilización de los estudiantes universitarios o trabajadores”. “Además tenemos 10 unidades que son parte del compromiso de ERSA con Corrientes, llegando así a un 35% de la flota nueva”, agregó.



Seguidamente, destacó el acompañamiento de las diferentes entidades bancarias y empresas que “fueron parte de la inversión”, pese a que “la realidad del sistema no condice con la situación actual que atraviesa el transporte”. Sostuvo que “en la recuperación de la flota el AMBA fue muy beneficiado y el resto de las provincias se vieron afectadas llegando a contar con cero subsidios”, concluyó refiriéndose a la carencia de asimetrías en cuanto a transporte.