La Ministra de Educación afirmó que descontarán los días de paro Lunes, 26 de febrero de 2024

La Ministra de Educación Práxedes López indicó que SUTECO no acató la conciliación obligatoria. "Ese sindicato nunca acompañó el inicio del periodo escolar. Los docentes tienen derecho al paro pero les será descontado".

"Estamos en conciliación obligatoria, no acató SUTECO, que nunca acompañó el inicio del periodo escolar. Es una situación es muy difícil, tienen derecho a hacer el paro pero serán los descontados los días que no asistan a la escuela", manifestó.



"Hay un gran esfuerzo que tenemos que reconocer", resaltó la funcionaria al referirse a los fondos recortados de Nación, que la Provincia se hizo cargo, más los aumentos salariales recientemente anunciados.



"Con los gremios que acataron la conciliación, tenemos que seguir conversando", adelantó.