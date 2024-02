La vicepresidente y el Gobernador inauguraron refacciones en el Museo Sanmartiniano

Lunes, 26 de febrero de 2024

En la víspera de 246° aniversario del natalicio del General San Martín, la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés inauguraron la puesta en valor, mediante obras de refacción, del Museo Sanmartiniano del Destacamento Yapeyú del Regimiento de Granaderos a Caballo. Resaltaron en la ocasión, junto a los valores del Libertador, que la presencia nacional en este acto representa el respeto a los mismos y a la provincia como lugar en los que se gestaron.



El acto se desarrolló en el patio interno del Destacamento, encabezado por Villarruel, Valdés y la intendente local, Marisol Fagúndez. Acompañaron una nutrida presencia de funcionarios nacionales, militares, provinciales y municipales. Tras los discursos, las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas y recorrieron el Museo ubicado en uno de los salones del edificio perteneciente al Ejército Argentino.



Presencias



Acompañaron a las mencionadas autoridades, ministros del Poder Ejecutivo provincial, legisladores nacionales y provinciales, secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, concejales, el vice intendente local, Gabriel Barrios; el secretario parlamentario del Senado de la Nación, Agustín Giustiniani; autoridades del Regimiento de Granaderos a Caballo, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Corrientes.



Vicepresidente Villarruel



Al tomar la palabra, la vicepresidente de la Nación, agradeció inicialmente la invitación del gobernador Valdés, de la intendente Fagúndez y de los senadores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, “que hacen de Corrientes una provincia que es inolvidable en la discusión política y en los mejores términos”.



“Para mí es un honor estar hoy aquí presente en la víspera del nacimiento del General San Martín”, continuó Villarruel, agregando que Yapeyú “es una tierra de libertad y fue la cuna del mayor libertador de la República Argentina, así que qué mayor honor que venir a honrar aquí a quien nos dio la libertad, no sólo a nosotros, sino a Perú y a Chile”.



En este mismo contexto, la presidente del Senado de la Nación continuó su alocución expresando “el honor que sentimos en el Gobierno nacional por acompañar a Corrientes en la inauguración de este museo, en esta fecha tan cara los sentimientos de esta provincia y de esta ciudad, particularmente”.



Cerrando con sus palabras, la misma Vicepresidente manifestó ante los presentes que “hoy en la tierra del general San Martín, estamos todos los argentinos representados en cada uno de ustedes y somos testigos de una Argentina que tiene que volver a recuperar su libertad”, instando a los ciudadanos “a ponerse de pie y hacer honor al patriotismo y al orgullo de haber nacido en esta tierra bendita”.



Gobernador Valdés



“Quiero agradecer a la señora vicepresidente de la Nación porque ha cumplido con su palabra”, comenzó el mandatario provincial, agradeciendo públicamente la presencia de Victoria Villarruel, dirigiéndose hacia su persona.



Valdés consideró que esta visita “para nosotros es un gusto porque durante mucho tiempo no tuvimos autoridades en el orden nacional que estén presentes en un acto sanmartiniano”. “Para nosotros San Martín, que es el héroe máximo de los argentinos, significa muchísimo para Corrientes, para Yapeyú, y su presencia realmente nos hace sentir parte de una nación argentina que viene trabajando con mucha fuerza para cambiar”, agregó el gobernador, siguiendo con su discurso.



Continuando, el mandatario dio cuenta que desde la Provincia “venimos trabajando inmensamente en recobrar lo que es nuestra memoria, nuestra historia; por eso trabajamos en el circuito turístico que puede ofrecer Yapeyú al visitante, y que le permita a éste gestionar todo lo que es ver nuestra cultura”. “Y para eso estamos incorporando, aparte de lo que es el Templete, este lugar, donde vemos toda nuestra tradición, cómo fue evolucionando esta tierra, revalorizando el museo San Martiniano”, adicionó el mismo.



Seguidamente, el gobernador valoró este tipo de inversiones por parte de la Provincia, ya que “están direccionadas a preservar nuestra memoria”, porque “los que no saben de dónde venimos no tienen un rumbo hacia el futuro y nosotros sabemos lo que queremos exactamente”.



Finalizando, el titular del Ejecutivo recordó que “Corrientes es una de las provincias históricas que ha fundado la nación argentina y hemos a lo largo de los tiempos colaborado, trabajado y luchado fundamentalmente por nuestra libertad”, a la vez que adelantó que “seguramente después de este emprendimiento seguiremos trabajando para seguir preservando nuestra cultura y todo lo que somos”.



Intendente Fagúndez



“Nuestro gobernador siempre se compromete con los yapeyuanos para resaltar aún más la figura de San Martín”, inició su alocución la jefa comunal, en el marco de la apertura del flamante museo.



Fagúndez destacó que por medio de esta nueva obra “los visitantes se van a llevar un poco más de ese espíritu sanmartiniano”, por lo que agradeció la gestión del mandatario provincial “por estar cada día velando por los yapeyuanos y estar siempre dispuesto a que la figura del héroe máximo de los argentinos sea resaltada como se merece”.



Piezas, bendición y presentes



El renovado museo -bendecido por el padre Jorge Gómez, en la oportunidad- cuenta con la revalorización de múltiples piezas donadas por el mismo destacamento.



Durante el acto, además, tanto el gobernador Valdés como la intendente Fagúndez, le obsequiaron presentes alusivos a la vicepresidente Villarruel, en el marco de su visita.



Al finalizar los discursos, las autoridades y el público presente recorrieron el renovado museo, tras el tradicional corte de cintas.