El gobernador pidió por "cuestiones pendientes" de Nación hacia la provincia

Lunes, 26 de febrero de 2024



Tras declararla Huésped de Honor en el acto del 246° aniversario del natalicio del General José Francisco de San Martín, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés pidió a la vicepresidente Victoria Villarruel que oficie de embajadora en los pedidos



Fue este domingo en la localidad correntina de Yapeyú, a metros del lugar en el que nació el Libertador de América. Allí, el mandatario provincial, y junto a la número dos del Estado nacional, en su discurso oficial hizo un llamado a la "concordia" para lograr la "unión fraternal de los argentinos". De esta forma instó al diálogo y al fortalecimiento de la República y la división de poderes cómo única forma de superar la actual situación socioeconómica: "la mitad de los argentinos son pobres", dijo. También reclamó por "cuestiones pendientes" de Nación hacia Corrientes, nombrando a las regalías de Yacyretá y la Autovía 12, más un "listado" que le hará llegar.



Estuvieron presentes en el acto por el 246° aniversario del natalicio del General José Francisco de San Martín junto a la vicepresidente Victoria Villarruel, el gobernador Gustavo Valdés y la intendente, Marisol Fagundez,; el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; ministros del Poder Ejecutivo; el Cónsul de Argentina en Brasil; Verónica Limongelli; el Comandante de la Primera División del Ejército General de Brigada, Alberto Palazón; el Jefe de Operaciones de Prefectura Zona de Alto Uruguay, Prefecto Principal, Rubén Mario Casco; el Jefe de Prefectura en Paso de los Libres, Prefecto Principal, Mauricio Ramírez y la Jefa de Prefectura Yapeyú, Prefecto, Mariana Amelia Boico; autoridades Civiles, militares, eclesiásticas, Veteranos de Guerra de Malvinas, agrupaciones Tradicionalistas, alumnos y presentes.



El Acto



En primer término, el Jefe de la Agrupación Libertador, Teniente Coronel de Artillería, Agustín Luzoriaga presentó a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel quien revistó y saludó a los efectivos formados junto al gobernador, Gustavo Valdés, al Comandante de la Primera División del Ejército, General de Brigada, Javier Alberto Palazón y a la intendente municipal, Marisol Fagúndez.



Luego, el comandante de la Primera División del Ejército invitó, a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al gobernador Gustavo Valdés y a la intendente municipal, Marisol Fagundez, a saludar a la agrupación El Libertador, quienes efectuaron sus respectivos saludos a las filas.



Seguidamente, hizo ingreso el sable Corvo de San Martín en manos del Sargento Patricio Ledesma perteneciente al Destacamento Yapeyú del Regimiento de Granaderos a Caballo, quien lo depositó en el medio del patio del Templete.



Posteriormente, se efectuó la ejecución del himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de la Vuelta de Obligado, después el cura párroco Aníbal Ciarrochi de la localidad de Yapeyú pronunció la invocación religiosa.



Además, se leyó el decreto provincial con el que se declara a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, Huésped de Honor de la provincia a la misma.



Continuando con el acto, el Jefe del Destacamento Militar de Yapeyú, Mayor Omar Reyes invocó al sargento Juan Bautista Cabral y contestó el Sargento Patricio Ledesma, en la representación Ledesma pronuncia el nombre de Cabral a lo que Reyes contesta ingresando al galope con su caballo “presente” y agregó “murió en el campo del honor pero vive en nuestros corazones” y exclamó para finalizar “Viva la Patria, Granaderos”.



También, se presentaron al pie del Monumento del General San Martín ofrendas florales a cargo del municipio lo hicieron la intendente, Marisol Fagundez y su viceintendente, del Ejército lo hizo el Comandante de la Primera División del Ejército General de Brigada, Alberto Palazón, por parte del Gobierno Provincial en manos del gobernador Gustavo Valdés y el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard y en representación del Estado Nacional lo hizo la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel acompañada por los senadores nacionales, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela y secretario Parlamentario del Senado, también lo hicieron el Instituto Sanmartiniano de Corrientes, el centro de Ex Combatientes de Malvinas 2 de Abril, Fuerzas de Seguridad, Escuadrón 7 de Paso de los Libres de Gendarmería nacional, Prefectura Naval Argentina de zona Alt Uruguay y de la delegación de Paso de los Libres de la Policía Federal Argentina, el Poder Legislativo de la ciudad de Paso de los Libres, Poder Legislativo Provincial, Poder Legislativo Nacional y el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes de la Delegación de Paso de los Libres.



Antes de la finalización del acto, se procedió al retiro del Sable Corvo del General San Martín que fue declarado a partir del 24 de mayo del 2015 por Decreto Presidencial N°843/2015 en su artículo 1°, establece que Sable Corvo del Libertador General José de San Martín sea trasladado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente quedando bajo custodio del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.



Por último, la Agrupación El Libertador adoptó el dispositivo para el desfile, mientras que las autoridades presentes procedieron a recorrer el Templete para la firma del Libro de visitas para luego presenciar el desfile Cívico-Militar que se realizó sobre la calle Obispo Romero, frente a la Plaza San Martín distante a 100 metros del Templete y que fue el cierre del acto por el 246° aniversario del natalicio del General San Martín.



Valdés



Al comienzo de su discurso, el gobernador agradeció la visita a Yapeyú por parte de la vicepresidenta y le brindó unas palabras para exponer la identidad y valores de San Martín como también hacer extensiva sus palabras en alusión a la fecha. “Bienvenida a la cuna de la libertad, aquí nació la libertad de medio continente en Yapeyú, acá nació el Libertador de la Patria”, expresó.



“Desde hace 246 años los correntinos nos sentimos orgullosos de ser cuna de héroes donde tuvimos hombres y mujeres que pelearon por la libertad”, siguió mencionando.



Acto seguido, trasladó su mensaje para dar mención a una reflexión sobre la situación nacional actual expresando que “Argentina atraviesa días difícil como también tiempos de crisis en donde cuesta ver la salida, pero en esos días sentimos más que nunca que tenemos que honrar la memoria de quienes nos presidieron y dejar de lado las ambiciones y ponerle el hombro a la Patria”.



Seguidamente, Valdés recordó los tiempos de accesibilidad a la “buena vida” a diferencia a lo que sucede en la actualidad “donde la mitad de los habitantes son pobres y dos tercios de los niños y niñas lo son, vemos que los estudiantes no logran acceder a la educación y donde tenemos una economía que no crece hace años y que nos carcome el salario de los que trabajan”.



“La mayoría de los argentinos votó el cambio, para que nos devuelvan las esperanzas a los argentinos”, indicó el gobernador dejando en claro que “debemos luchar por la unidad fraternal y debemos recuperar el valor sanmartiniano para sacar el país adelante negociando y acordando y no cavando nuestras grietas”, expresó.



“La República Argentina somos todos”, insistió.



Corrientes como motor de producción



Por otro lado, el mandatario aprovechó la ocasión para enumerar cada uno de los puntos destacados que tiene Corrientes para aportar al desarrollo del país diciendo que “tenemos un equilibrio fiscal y con la más baja carga fiscal de la argentina y eso nos da buenos resultados”. “Somos lideres en producción de arroz, el segundo productor citrícola, primeros en comercialización de yerba mate y horticultora y estamos diversificando la producción a través de la creación de diferentes planes como el limón y la nuez pecán, creamos Caa Canabis para su industrialización con fines medicinales”, continuó detallando en su discurso el gobernador.



“Desde Corrientes se hace el mayor aporte de energía renovables desde Yacyretá y Salto Grande y le damos valor agregado desde 16 parques industriales, tenemos los Esteros del Iberá, y nuestra cultura donde nos sentimos orgullosos que el Chamamé haya sido declarado por la Unesco patrimonio inmaterial de la humanidad”, detalló con énfasis Valdés dirigiéndose a los presentes.



“Tenemos mucho para aportar a la Nación y como correntinos siempre estamos dispuesto a hacerlo, pero eso solo no alcanza, sino que necesitamos que al Gobierno nacional le vaya bien”, remarcó Valdés retomando su visión sobre la situación actual que atraviesa el país.



En esa línea, se dirigió a la vicepresidenta solicitándole que “sea embajadora de nuestros pedidos” porque “tenemos reclamos históricos y necesitamos para tener mayor desarrollo”.



Reclamo por obras



En consiguiente, Valdés dirigió su discurso al pedido de aportes de Nación en materia de obras tanto en materia de educación, habitacionales como rutas nacionales. “Tenemos una Autovía de tan solo 15 km y llevamos dos gobiernos nacionales y todavía la obra está en veremos” y “esta es una obra pública imprescindible para el desarrollo”, resaltó.



“Es tiempo de profundizar los postulados de la Constitución Nacional, necesitamos mas república y más federalismo”, insistió y agregó que “las provincias del Norte Grande necesitamos recursos para generar desarrollo y servicios esenciales como seguridad y educación para acortar las brechas”.



Finalmente, el gobernador realizó un llamado a los argentinos para tener “concordia y unidad” porque “el desafío es muy grande para hacerlo desunidos y el país nos necesita a todos. Vamos que podemos lograrlo, viva el General San Martín, viva la Patria, y viva Corrientes”, cerró.



Victoria Villarruel



“La historia de los pueblos hacen la biografía de los hombres”, expresó a su turno, la vicepresidenta, Victoria Villaruel resaltando la importancia de la fecha. “Siento un inmenso honor de estar en el suelo del máximo libertador de América y es un orgullo acompañarlos en la tierra de la libertad”, agregó.



A su vez, Villaruel sostuvo que “en esta tierra soy correntina y en estos tiempos difíciles tenemos que estar cohesionados y aunados para salir adelante teniendo en cuenta la entrega y patriotismo de San Martín” ya que “su legado nos tiene que llenar de orgullo para ser mejores argentinos y correntinos”.



En la ocasión, destacó las figuras del Sargento Cabral y el Tamborcito de Tacuarí quienes “lucharon y dejaron la vida por la independencia” y acto seguido hizo mención a los excombatientes que “defendieron la bandera argentina”. “Somos testigo de lo que se logra cuando hay amor por la Patria”, insistió en su mensaje.



Para cerrar, recalcó que “el espíritu de San Martín es que nos pongamos de pie para que seamos la luz señera de toda América”.



Marisol Fagundez



Por su parte, la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagundez al momento de alocución sostuvo que “somos gestores y gerentes de la comunidad y debemos honrar el amor incondicional a la patria” e instó a los presentes a que “no nos debemos olvidar que en este suelo nació San Martín y debemos custodiar su constitucionalidad”.



“Es un orgullo pertenecer a este suelo sagrado y no dejemos olvidados los discursos de este hombre que nos habla desde la inmortalidad para que sigamos el ejemplo defendiendo la Patria para enaltecer nuestra Nación”, concluyó.