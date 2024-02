Corrientes Capital

El básico irá a $658.000 para empleados de Comercio

Viernes, 23 de febrero de 2024

Se acordó un aumento de 17,6% para febrero más un ajuste de 11%. Las partes se comprometieron a reunirse en marzo para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.



La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias del sector suscribieron un nuevo acuerdo paritario correspondiente a la paritaria 2023 para la actividad mercantil. En ese marco, se acordó un incremento no remunerativo de los básicos de 17,6% desde febrero de 2024, más un porcentual de 11% remunerativo.



De este modo, el salario básico para un trabajador de comercio, con presentismo, se ubica en $658.000.



El monto no remunerativo mencionado se incorporará a las escalas del mes de abril de 2024, por su valor nominal. Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de febrero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de marzo para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.



El acuerdo se firmó este jueves en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación.



Desde la Cámara Argentina de Comercio destacaron que la presente revisión se da en el marco del compromiso de reunión durante el mes de febrero –a iniciativa de cualquiera de las partes– para analizar lo pactado en el acuerdo del pasado 26 de enero ante las variaciones económicas registradas desde entonces.



Al respecto, Armando Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios destacó que ante el "contexto tan complejo" es "imperativo asegurar acuerdos mensuales".



El sindicalista sostuvo que esta metodología tiene como objetivo garantizar "una protección del salario frente al flagelo de la inflación y proteger los ingresos de los trabajadores".



"Seguiremos negociando mes a mes”, añadió Cavalieri. En enero ya habían acordado un aumento de 20%.



En el comunicado, se aclaró que los incrementos en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.



El gremio de Comercio y Servicios reúne el mayor número de trabajadores de la actividad privada, con más de 1,3 millón de empleados representados.



Comercio y el giro en las indemnizaciones

Cavalieri viene de comunicar en diciembre pasado su decisión de incorporar al convenio colectivo de la actividad el nuevo "fondo de cese laboral" impulsado en el cuestionado DNU de Javier Milei, en reemplazo de las habituales indemnizaciones.



"El gremialista (por Cavalieri) expresó su adhesión a la figura Fondo de Cese, incluida en el DNU 70, que establece un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo, a fin de poder hacer frente a futuros despidos. Una promesa que el presidente, Javier Milei, mantuvo durante su campaña y hoy la lleva a la realidad", indicó la cartera de Capital Humano en el texto difundido al término de aquella reunión. “Lo único que nos interesa es que la gente tenga trabajo”, expresó a su turno la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.



A su vez, desde el gremio mercantil explicaron que la propuesta de modificar el régimen indemnizatorio actual de los empleados de comercio (en línea con la Ley de Contrato de Trabajo) para adaptarlo a la figura del fondo de cese que ya rige en el convenio de la UOCRA se comenzó a evaluar con los representantes de las cámaras empresarias del sector.



"Ya se venía conversando con los empresarios cómo incorporar este esquema al convenio y se acordó conversarlo en las paritarias en enero", indicaron desde el sindicato.