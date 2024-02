Corrientes Capital

El Gobernador avanzó en la planificación de obras para San Miguel y El Caimán

Jueves, 22 de febrero de 2024

Gustavo Valdés se dirigió esta tarde a la localidad de San Miguel, dónde en la sede municipal delineó junto al intendente José Barreiro acciones para la potabilización del agua en zonas puntuales y la ampliación del balneario local.



Luego, se trasladó a la novel comuna de El Caimán, y planificó junto al comisionado interventor, Pedro Vega la ejecución de infraestructura en materia de seguridad, escolar y deportiva, entre otros ítems.



Siguiendo con su recorrida por algunos municipios del Interior provincial, el gobernador Gustavo Valdés llegó a San Miguel este miércoles por la tarde para reunirse con el intendente, José Barreiro para planificar algunas obras en esa comuna.



Sobre el encuentro con el jefe Comunal, el gobernador Valdés dijo que “tratamos varias de las cuestiones, pero fundamentalmente, el del agua con su potabilización en algunas zonas de San Miguel que atañen al ICCA, vamos a ver cómo ampliamos todo lo que es el balneario Cacique Irá, ver cómo hacemos calles, cordón-cuneta y cómo hacemos para mejorar toda la potencialidad que tiene la localidad”..



Visita a El Caimán



Seguidamente, visitó el novel municipio de la provincia, El Caimán, con el mismo objetivo, el de ver las obras que necesita la Comuna junto con el Comisionado Interventor, Pedro Vega y con respecto a esto, el Gobernador expresó que “hicimos una lista, justamente tenía pendiente venir a El Caimán, de mejoras en general para toda una población, que por mucho tiempo estuvo de alguna manera medio olvidada, porque no se prestaban los servicios adecuadamente en ninguno de los dos lugares porque está dividida por dos jurisdicciones, una jurisdicción de Concepción y otra de San Miguel y la Legislatura de la provincia con un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, creó este municipio que es el más nuevo de la provincia de Corrientes” y agregó que “diseñamos un nuevo municipio, lo que implica tener el Centro Cívico, un Centro de Atención Primaria de la Salud o un CAPS para tener por lo menos una intervención con presencia de más médicos, trabajar en la ampliación y reestructuración de la escuela, planeando una nueva escuela hacia adelante, ver como traemos una delegación de la DPEC, tener cajeros automáticos para que la gente no se tenga que desplazar, en fin, todo lo que tiene que ver con el Polideportivo, cancha para que la población de El Caimán pueda vivir mucho mejor” finalizó Valdés.