Corrientes Capital

Valdés aumentó un 20% los sueldos de febrero por la inflación

Jueves, 22 de febrero de 2024

El Mandatario comunicó, que los agentes (activos, jubilados y pensionados) de la administración pública provincial percibirán entre el 23 y el jueves 29. Todos los sectores recibirán un incremento del 20% para actualizar los valores del trabajo.



A través de sus redes sociales, @gustavovaldesok, el gobernador Gustavo Valdés dio a conocer el cronograma de liquidación de los haberes de este mes.



Valdés comunicó que este viernes 23, percibirán los agentes activos-jubilados-pensionados con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El cronograma continuará el lunes 26, día que cobrarán aquellos con DNI finalizados en 2 y 3.



Este tramo estará disponible a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde el sábado 24.



Cabe recordar que, los sueldos de febrero se percibirán con aumentos resueltos por el gobernador Valdés y diseñados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.



El martes 27, será el turno de los agentes con documentos terminados en 4 y 5. El miércoles 28, percibirán aquellos con números 6 y 7.



El cronograma de pago del sueldo de febrero finaliza el jueves 29, jornada que percibirán los agentes con DNI terminados en 8 y 9.



Detalles de recomposición



La medida alcanza a estatales activos y jubilados.



PLUS UNIFICADO



Se eleva el monto del plus unificado, actualmente de $27.650.



A partir de FEBRERO, alcanza a $33.500 netos de bolsillo.



PLUS REFUERZO



Se eleva el monto del plus de refuerzo, actualmente de $25.000.



A partir de FEBRERO, alcanza a $30.000 netos de bolsillo.



La medida alcanza a estatales activos y jubilados.



ADMINISTRACIÓN GENERAL (NO INLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD)



Estos incrementos son de carácter remunerativos:



Incremento de 20% de la asignación de clase de todas las categorías.



Se incorporan $30.000 netos de bolsillo al concepto 134 (este concepto es remunerativo), para la escala única de remuneraciones.



Este aumento incluye a los Ex Combatientes de Malvinas.



VIALIDAD PROVINCIAL



20% al valor del Básico.



Se incorpora al Código 627 por un valor de $20.000.



SEGURIDAD



Aumento de 20% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 20% (El mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía.)



Se actualizan los Cod. 601 y 180 teniendo en cuenta la antigüedad en el cargo.



SALUD PÚBLICA



Para las Guardias Médicas 20% de incremento, mismo incremento para Residentes (Provinciales y Nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. Esta mejora alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.



SECTOR DOCENTE



Aumento al básico de un 20%.



El Fondo compensador provincial docente pasa a la suma de $91.000.