No, Milei no vino en un vuelo comercial usó del Estado para dar charla no estatal Martes, 20 de febrero de 2024

El presidente Jarvier milei despotricó contra el Estado, diciendo que se trata de una organizacional criminal. Pero lejos de hacer honor a sus palabras, Milei utilizó ayer la estructura estatal para una actividad que no es estatal.

El presidente Javier Milei estuvo ayer en Corrientes para participar de los festejos por el décimo aniversario del Club de la Libertad. En Espacio Andes, el jefe de Estado habló sobre diversos temas y volvió a criticar a lo que él llama "la casta política".



En sintonía con su discurso desde la campaña, el mandatario despotricó contra el Estado, diciendo que se trata de una organizacional criminal y mafiosa. Pero lejos de hacer honor a sus palabras, Milei utilizó ayer la estructura estatal para una actividad que se encontraba por fuera de lo institucional. Porque más allá de que lo haya recibido el gobernador, el presidente vino ayer a ser entrevistado y a oficiar por momentos como panelista de un evento organizado por una entidad privada.



Por la tarde, el presidente aterrizó en el aeropuerto. Pero no llegó -como se había anunciado jactanciosamente- en un vuelo comercial. No, no arribó en Aerolíneas Argentinas ni en Flybondi, sino que lo hizo en el avión que pertenece al Estado nacional, con el inconfundible logo en el fuselaje.