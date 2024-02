Junto a la Universidad, Valdés y Zdero articularon políticas de desarrollo productivo

Martes, 20 de febrero de 2024



Se trata de aspectos del sistema educativo, transporte, infraestructura e incubación de empresas del conocimiento.





Los gobernadores de Corrientes y de Chaco, Gustavo Valdés y Leandro Zdero, se reunieron este lunes con el rector Omar Larroza, en función de articular políticas entre ambas jurisdicciones y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para el desarrollo de diversos aspectos como: el sistema educativo, transporte, infraestructura e incubación de empresas del conocimiento, entre otros temas. Por otra parte, ente contexto, el mandatario local adelantó que le solicitará al presidente Javier Milei “que termine la Autovía de la RN12”, ya que “morimos muchos correntinos en esa vía”, en la antesala de la visita del jefe de estado a la ciudad.



La convocatoria tuvo lugar en horas de la mañana en las instalaciones del Rectorado de la Universidad del Sol, sito en calle 25 de Mayo 868 en Capital, con la presencia, además, de los ministros de Educación y de Obras de ambas administraciones: Práxedes López, Sofía Naidenoff, Claudio Polich y Hugo Domínguez.



Temas tratados

El rector Omar Larroza recibió inicialmente a las autoridades provinciales en su despacho y posteriormente se llevó adelante una conferencia en salón del Consejo Superior del mismo Rectorado.



En la oportunidad, se abordaron temas que atañen a intereses comunes de ambas provincias con la intervención de la misma Universidad, como el transporte de estudiantes (Chaco-Corrientes), extensión y consolidación de carreras en el Interior, inversiones para mejorar la infraestructura de la misma institución académica, incubación de empresas del conocimiento, capacitación docente, terminalidad educativa en la secundaria, convenio para la generación de energía limpia y renovable y abordaje de la Hidrovía, entre otros.



Petición al presidente Milei

Al ser consultado por la prensa, en función de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad en la fecha, como parte del aniversario del “Club de la Libertad”, el gobernador de Corrientes expresó que le pedirá al mismo mandatario “que termine la Autovía de la RN12”. “Es un obligación del Gobierno nacional finalizarla porque morimos muchos correntinos en esa vía mal señalizada que dejaron abandonada”, añadió Valdés, en referencia a la gestión presidencial saliente.



Continuando, el titular del Ejecutivo provincial ratificó que le solicitará al mismo jefe de estado “que continúe la obra y en el caso que no haya recursos, nos habilite a intervenir sobre la misma”.



Discriminación a Corrientes

“Económicamente la provincia de Corrientes fue profundamente discriminada por el anterior Gobierno”, subrayó Valdés durante la conferencia, a lo que agregó que “del kirchnerismo no recibíamos mayormente fondos discrecionales, así que creemos que en definitiva vamos a continuar como estábamos”. Y en lo que respecta al Fondo de Incentivo Docente, aclaró que “nos hicimos cargo ya dos meses, y estamos viendo cómo seguimos para adelante con esa cuestión”, así que “si hay intenciones de trabajar, de enseñar y contamos con los recursos, creo que podemos llegar a un acuerdo”.



Remarcó que “sabemos que la inflación ronda el 20%, 25%, por eso tomamos la decisión inmediata de aumentar los sueldos en la Provincia del mes que está en curso, de un 20% y no descartamos tener otro aumento para marzo”. Todo en el marco de “lo que ocurre con la inflación, de modo de no desfinanciar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado”, explicó el Gobernador.



Señaló que “tenemos equilibrio fiscal en la provincia de Corrientes, no tenemos deuda, así que vamos afrontar este difícil momento con toda la responsabilidad que implica por parte de un Gobierno, para el cual una de las principales preocupaciones tiene que ver con el ingreso”. Reconoció así que “hoy hay muchas familias que las están pasando mal porque estamos pagando la fiesta del kirchnerismo que se fue, algo que veníamos advirtiendo ya que la emisión desmesurada de recursos iba a generar inflación, producto de eso es que tenemos estos números y ahora se están sincerando”.



De esta manera, Gustavo Valdés negó toda posibilidad de emisión de cuasi moneda y de no pago de sueldos en Corrientes. Contundentemente afirmó que “mientras estemos al frente del Poder Ejecutivo seguiremos abonando los sueldos con corrección y tratando de seguir a la inflación, que es uno de los grandes desafíos que tiene los que tienen a cargo, tanto del sector público como del privado, el pago de sueldos de sus empleados”.



Represas hidroeléctricas

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo provincial sostuvo que “hay que cuidar a los sectores que menos tienen, y seguir peleando por nuestros recursos. No es posible que cuatro provincias como Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, todavía no tengamos gas natural; eso es parte de la discusión que teníamos, que ya no queríamos ser más discriminados y que se extiendan las redes de gas natural en estas provincias del norte argentino”.



Asimismo, Valdés señaló que la discusión de fondo que hay que dar, es acerca de “las inversiones que necesitamos para tener igualdad con el resto de la Argentina”. Dijo que son cuestiones que se plantearon a los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández, y “no les quepa la menor duda que le vamos a plantear con total claridad al presidente Javier Milei”, así “como planteamos lo mismo respecto a las regalías y excedentes de Yacyretá y Salto Grande”.



En ese sentido, reiteró que “somos absolutamente discriminados por el Gobierno nacional, de los que pasaron y el actual también, ya que necesitamos las regalías para el desarrollo”. Corrientes siendo la generadora número uno de energía eléctrica del país, “imagínense la cantidad de energía que producimos y sin embargo tenemos que pagar tarifas enormes”, agregó el Gobernador, por eso “si en el sur argentino hace frío y subsidian el gas, en el norte que hace calor, se debe subsidiar para los que menos tienen la energía eléctrica, pero para eso necesitamos un Gobierno nacional del signo político que sea, que se pueda sentar y comprender lo que pasa en Argentina” cerró.