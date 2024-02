VAZ TORRES:" LA EDUCACIÓN ES LO QUE VA A SALVAR A LA ARGENTINA"

Viernes, 16 de febrero de 2024



El Ministro de Hacienda y Finanzas dialogó con Cadena de Radios respecto a la situación del país.



"Yo pensé que las crisis que padecíamos hace mucho tiempo se iban a ir ordenando, recuerden la larga lucha de más de una década de la distribución de coparticipación, lo que logramos en equilibrio fiscal, los premios y castigos, etc., con el advenimiento de la administración kirchnerista y lleno de excusas y declaración de emergencia hace que la crisis fiscal sea desordenada y supongo que es castigo para todos sin saber quién sí o quién no"; dijo ante este medio Enrique Vaz Torres.



"El sufrimiento social y atraso fue enorme entonces ahora uno tiene que entender que el equilibrio fiscal y las inversiones vienen del ahorro. Eso significa tener superávit fiscal para garantizar inversión publica sin endeudarse", define.



"Este comportamiento nuestro que era cuestionado trajo el ordenamiento fiscal sino que hizo la provincia atractiva para la inversión privada. Yo noto con mucha preocupación que en la última gestión kirchnerista era premios a los que hacían mal, fíjese lo del Chaco cómo termina la gestión a pesar de la jugosa transferencia de fondos de la Nación sin embargo nos ponen a todos en la misma bolsa", dijo.



"La única esperanza que me queda ahora es que el Presidente reflexione, tenemos que ponernos de acuerdo con los sectores que son la polea conductora entre los gobiernos y la sociedad para poder acordar los cambios y normativas", opinó.



"Los acuerdos serios se dan en base a la confianza y eso se demuestra en la ejemplaridad de acciones. Nadie se puede sentar sin autoridad moral e intelectual y eso se logra cuando se da el ejemplo máxime si se trata de fondos públicos", agregó.



Aseguró que sería difícil para la administración local reemplazar los fondos nacionales que deberían ser destinados al pago de salarios docentes pero que se podrían llegar a acuerdos con diversos sectores.



Se refirió a un troll que en un medio provincial se esconde para mal informar sobre la creación del fondo de incentivo docente.