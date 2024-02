Luis Cardoso estará al frente de la Dirección de Vialidad Provincial

Viernes, 16 de febrero de 2024



Este viernes, asumió como presidente del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad el ingeniero Luis Pablo Cardoso, en un acto encabezado por el gobernador Gustavo Valdés. “Por su experiencia, reúne los requisitos legales, técnicos y humanos



La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la mencionada institución, sita en calle Rivadavia 1450, de la ciudad de Corrientes. Allí, el escribano mayor de Gobierno, Rolando Battilana dio lectura del acta de toma de posesión del cargo y luego el gobernador y el presidente entrante rubricaron el mismo para oficializar la designación.



Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, dio la bienvenida a Cardoso y señaló que “hemos tenido excelentes logros en Vialidad Provincial y buscamos acrecentarlos con estos cambios que estamos haciendo”.



Valdés



“Ingeniero, lo ponemos a cargo de la familia de Vialidad Provincial, en nombre del Gobierno de la Provincia de Corrientes; confiamos plenamente en que el Estado tiene la fuerza suficiente como para hacer obras públicas”, inició en su alocución el mandatario, al tomar la palabra.



El gobernador añadió en la oportunidad que “apostamos a que Vialidad Provincial recupere la fuerza de antaño, y para eso nos pusimos varias metas, como recuperarla con una dotación que es Vialidad Urbana que dio excelentes resultados”.



Por otra parte, Valdés resaltó la importancia de la institución considerando que “es una de las que nos da mayor satisfacción en cuanto a obras públicas, ya que podemos asistir a la Capital con innumerables cordones cunetas, calles, nivelados, enripiados, asfaltados, reasfaltados y calles de hormigón”.



Seguidamente, el titular del Ejecutivo remarcó que el Gobierno pudo asistir a varios municipios mediante obras de Vialidad y “podemos hablar prácticamente de todos los que están alrededor de la provincia de Corrientes, y debemos seguir creciendo para la costa del río Uruguay, que es un desafío que lo venimos trabajando muy bien”.



En este contexto, el mandatario expresó que “hay otros desafíos, que tienen que ver con cosas que no funcionan tan bien, y tenemos que hablar de cómo en la provincia se financian las cuestiones de los caminos, fundamentalmente de las rutas provinciales no pavimentadas, de los consorcios, que tenemos que analizar para darle una vuelta de tuerca”.



Asimismo, el gobernador resaltó su confianza en el nuevo presidente por “su experiencia durante toda una vida”. “Usted reúne los requisitos legales, técnicos y humanos para comprender a esta gran familia que es Vialidad”, destacó.



Por último, Valdés subrayó la labor prestada por el ex titular de la institución Justo Espíndola, y consideró que “necesitamos seguir invirtiendo, aún en estos tiempos difíciles, con adquisición de nueva maquinarías, plantas, aportar ideas, y ver cómo mejoramos este organismo del estado para hacer que sea eficiente con sus misiones y funciones”.



Presencias



Además, estuvieron presentes los ministros de: Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Producción, Claudio Anselmo; de Seguridad, Buenaventura Duarte; de Educación, Práxedes López; de Justicia, Juan José López Desimoni; de Turismo, Alejandra Eliciri; de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; el interventor de INVICO, Lisardo González; el presidente de TelCo, Manuel Valdés; secretarios y subsecretarios de la Provincia; legisladores provinciales y autoridades de Vialidad Provincial.