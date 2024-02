Inició el pago del Plus de Refuerzo para estatales Viernes, 16 de febrero de 2024

El gobernador Gustavo Valdés confirmó que el pago del Plus de Refuerzo para trabajadores estatales comienzó a partir de este 16 de febrero.

Con aumento, el Plus de Refuerzo del mes de febrero para trabajadores provinciales activos y jubilados se paga por terminación de DNI:



CRONOGRAMA



• Viernes 16: 0 y 1

• Lunes 19: 2 y 3*

• Martes 20: 4 y 5

• Miércoles 21: 6 y 7

• Jueves 22: 8 y 9



*En cajeros, sábado 17.