Pasó a un cuarto intermedio la reunión de gremios docentes en Corrientes Jueves, 15 de febrero de 2024

José Gea, referente de ACDP, confirmó a Cadena de Radios que los seis gremios docentes se reunieron con la Ministra de Educación de La Provincia. Indicó que no hubo propuesta hasta tanto Nación aclare sobre el recorte del FONID.

El líder gremial de ACDP, afirmó que se presentaron las seis arcas del sector de docentes en Casa de Gobierno de Corrientes para manifestarles su preocupación sobre el sueldo de los docentes, en el marco de los recortes realizados por la Presidencia de la Nación. En ese sentido, aclaró que no hubo propuestas por parte de los gremios ni tampoco del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes.



Tras el encuentro, determinaron pasar la reunión a un cuarto intermedio. Será el lunes en horario a confirmar. El motivo, es analizar como pagarán los sueldos considerando que el Presidente no enviará el Fondo Nacional y éste representaba casi 85 mil pesos en los recibos de sueldos.