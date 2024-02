El Consejo de la Magistratura puso en funciones a nuevas autoridades

Miércoles, 14 de febrero de 2024



El titular de la entidad y presidente del STJ, Luis Eduardo Rey Vázquez, puso en funciones a los integrantes de ese órgano en un acto llevado a cabo en el Superior Tribunal de Justicia.



En el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes se dio paso al juramento de los nuevos Consejeros representantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Nordeste y de los Consejeros titulares y suplentes representantes de los Colegios de Abogados de las distintas circunscripciones judiciales del interior.



El acto se realizó en el salón de Acuerdos y fue presidido por el titular del Consejo, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, asistido por los secretarios Gustavo Ganduglia y Dario Navarro.



Esto dio paso a que los nuevos consejeros electos que juraron fueran los doctores Mónica Andrea Anís, en representación de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas; Nahuel Pellerano - tiene 34 años y se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste y ocupará el cargo por dos años y es socio en el estudio jurídico "Julian-Pellerano & Asoc", especializado en derecho inmobiliario y asesoramiento empresarial-, junto a Irenea Itatí Arce, estarán a cargo del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial.



Además, se puso en funciones a Diego Francisco Brest y Mónica Ferrero, quienes estarán a cargo de la representación del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial.



A su vez, Rodrigo Javier Nenda y Marcelo Cesar Olivera estarán al frente de la representación del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial y Rolando de Jesús Lagraña y Ramiro Gonzalo Oharriz por el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial.



Cabe mencionar que el acto se llevó a cabo de manera presencial y de forma remota, y contó con la presencia de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia.



En la ocasión, también estuvieron presentes los doctores Gustavo Roubineau y Beatríz Benítez, miembros del Consejo de la Magistratura.



Juramentos previos

Los primeros días de febrero en un acto en el salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia juró la doctora María Teresita Mancedo, como prosecretaria del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°6 de Capital, ubicado en las inmediaciones de Carlos Pellegrini 962.



Final de año

Ya a finales del 2023, en el salón de Acuerdos del STJ, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez tomó juramento en forma virtual a la doctora María Gabriela Richini Bueri, designada prosecretaria en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la localidad de Curuzú Cuatiá.



También en modalidad online juraron los señores Sofía Carolina Van Domselaar, designada Oficial de Justicia Junior en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Gobernador Virasoro y Marcelo Fabián Miño, designado Oficial de Justicia Junior en la Oficina de mandamientos y notificaciones en la localidad de Santo Tomé.



Y de manera presencial juró la doctora María José Ibáñez, quien se desempeñará como prosecretaria, sustituta, en el Juzgado Civil y Comercial N°3 de Capital.



De esta forma, tanto al cierre del año pasado como al inicio del 2024 las designaciones en las diferentes áreas, las autoridades fueron puesta en función por parte de el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez.



Desde la entidad aseveran que continúan trabajando para completar las áreas que aún restan distribuir para poder cubrir cada uno de los puestos.



