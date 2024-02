Inició el pago del bono de fin de año y plus extraordinario Miércoles, 14 de febrero de 2024

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes inicia este miércoles 14 de febrero el pago de la segunda y última parte del bono de fin de año, junto con el plus extraordinario, según confirmó el intendente Eduardo Tassano.



Los trabajadores de planta y contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los pagos en sus respectivas cuentas bancarias el mismo miércoles 14.





Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados accederán al pago en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20:30.



En este caso, el miércoles 14 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el jueves 15, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el viernes 16, a los que tengan documentos que culminen en 7, 8 y 9.



Bono



De acuerdo con lo anunciado oportunamente por el intendente, el refuerzo económico extraordinario de fin de año 2023 se dispuso en dos pagos: en enero y en febrero. El bono es por un total de $100.000, cuya primera parte de $50.000 se abonó en enero y la segunda, de otros $50.000, se efectiviza en febrero.



La disposición, que alcanza a todos los trabajadores, se fijó a través de un acuerdo alcanzado en diciembre en Mesa Paritaria integrada por funcionarios del Departamento Ejecutivo, miembros del Concejo Deliberante capitalino y representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem).