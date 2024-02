Valdés manifestó que le dio bronca que Nación paralice las obras Martes, 13 de febrero de 2024

El gobernador Gustavo Valdés se refirió a las obras paralizadas de Autovía Ruta 12. "Me enoja mucho", sostuvo. Consultado sobre si la Provincia podría hacerse cargo de la obra, admitió: "si Nación nos entrega, la terminamos".

"La obra inconclusa de la Autovía 12 es una vergüenza. Me dio mucho enojo cuando supe que paralizaban los trabajos. No se puede creer", expresó Gustavo Valdés.



"Ya le informé a Nación sobre lo que pensamos. Ahora es complicado todo porque es imposible conseguir préstamos. Pero ahora estamos terminando las obras de Ruta 5, y después de eso podríamos avanzar", dijo.



"Podríamos hacerlo, si Nación nos entrega las obras la terminamos de alguna manera", adelantó Valdés.