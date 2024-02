"El carnaval es la industria cultural por excelencia para Corrientes"

Martes, 13 de febrero de 2024

El gobernador Gustavo Valdés señaló la necesidad de "provincializar el Carnaval y para eso habría que ampliar el corsódromo. Habría que pensar en anticipar fondos a las comparsas; es un tema para hablar con el intendente Tassano".



E insistió: "tenemos un proyecto preparado para ampliar el corsódromo. El gasto de armar y desarmarlo es muy grande. Vamos a ver si podemos avanzar algo; podríamos hacerlo durante el año"



Además agregó que: "Hoy hay mucha movida detrás de las tribunas, hay espectáculos constantemente. Los trajes que hay son increíbles, hay una industria que es increíble. Hay que seguir creciendo. Hay trajes muy lindos, que tienen sus efectos. Hay que ponerse de acuerdo con las reglas. El comparsero hace el espectáculo".



Sobre la idea de provincializar los carnavales agregó que: "Si queremos provincializar el carnaval, tenemos que ver con tiempo para acomodar a todas las comparsa del interior. Tiene que haber anticipación. También estaría bueno que los del interior estén y participen, se puedan mostrar, después lo vamos armar".



Por otra parte puntualizó que: "Nosotros no podemos renunciar lo que somos, a parte la gente paga su entrada y traje; hay mucho esfuerzo del comparsero. Sentimos el carnaval, acá no hay subsidio para nadie. Es fundamental esto. Por suerte que hay ayuda provincial porque con el carnaval siempre estamos ganando, mueve mucho el turismo. Es un potencial que mueve la economía".



Por último añadió que: "Estoy sorprendido lo que significa Corrientes en enero y febrero con todas sus ofertas turísticas: Los Esteros, el Chamamé, los Carnavales. El turista tiene que saber cómo venir, saber todo el paquete. Si nosotros vamos cambiando y no le damos más potencia a los escenarios, no le damos cierta seguridad. Hay que comenzar a invertir más en servicios".