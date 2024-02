CORRIENTES CAPITAL

Braillard Poccard presidió el acto con motivo del aniversario de Alvear

Lunes, 12 de febrero de 2024



Con motivo del 161° aniversario del pueblo de Alvear, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard presidió este sábado el acto central junto al intendente de la ciudad, Miguel Salvarredy.





Tras la entonación del himno nacional argentino y del himno de Alvear, el cura párroco Sergio Almirón, realizó una bendición para el pueblo. De la misma manera, el Pastor Luis Escobar brindó una oración por Alvear.



Seguidamente el intendente Salvarredy hizo entrega al Vicegobernador de la Resolución municipal que lo declara Huésped de Honor y destaca su visita a la ciudad.



Al hacer uso de la palabra, Salvarredy manifestó: "Hoy Alvear está de fiesta al cumplir 161 años de vida, y estamos contentos porque recibimos a muchos amigos de Corrientes en cada aniversario”.



En este marco llamó a la reflexión: “En estos momentos difíciles si no nos juntamos entre todos, el pueblo y la provincia, nos va a costar mucho; es momento de unirnos sin ver las banderas políticas. Si no hacemos eso será un año difícil, pero con la esperanza de mejorar en un tiempo más. Para esto me pongo a disposición de cada uno, y deseo un feliz día a mi querido pueblo de Alvear”.



A su turno, Braillard Poccard se dirigió a los presentes: “Es una satisfacción, en nombre del Gobierno provincial, compartir un aniversario más para los alvearenses”.



“Tomando el pensamiento del intendente, estamos pasando momentos difíciles pero es en estas comunidades a donde uno tiene que mirar para sacar la fuerza y el optimismo que necesitamos para salir adelante, y lo vamos a hacer porque tenemos un país y una provincia muy rica, pero fundamentalmente un pueblo valioso que no le esquiva al trabajo y al esfuerzo” sostuvo.



“Estamos unidos más allá de las maneras de pensar de cada uno” resaltó y concluyó “cuando la patria está en momentos difíciles siempre en Corrientes y en cada pueblo se ha demostrado que estamos a la altura de las circunstancias y hoy nuevamente será así”.



Entre las autoridades estuvieron la viceintendente Carina Nazer; el Presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; legisladores provinciales; autoridades municipales; de la fuerza policial; e intendentes de ciudades vecinas.