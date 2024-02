Bajará el Dengue mientras eliminen el agua acumulada

Viernes, 9 de febrero de 2024



La directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, indicó que el control vectorial es la eliminación de los criaderos en las casas, luego de las lluvias es fundamental, el descacharro y la atención médica en caso de ser picado por el mosquito.



Al referirse específicamente a nuestro territorio provincial, la Directora resaltó que "seguimos transitando el brote de dengue en la provincia de Corrientes".



La doctora Bobadilla destacó que continúa alto el nivel de enfermos por esta patología. "Seguimos con los casos. Semana tras semana se siguen diagnosticando nuevos infectados. Si bien estas casi tres semanas sin lluvia ayudaron para las acciones en terreno, para todo lo que sea control vectorial, cuando llueve no se puede realizar el mismo, porque no tiene efecto para eliminar al mosquito".



La Directora dejó en claro que las acciones contra el Aedes aegypti no se detienen, ya que "seguimos trabajando con todas las acciones, no solamente el control vectorial", a la vez que remarcó que "se está viendo un amesetamiento y un leve descenso en la capital y sí, aún hay brotes y diagnósticos positivos en otras localidades del interior".



Volvió a recordar las medidas que se tienen que tener en cuenta para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue: "Las acciones son las mismas, como el control vectorial, la eliminación de los criaderos en las casas, también luego de las lluvias es fundamental eliminar los criaderos, la atención médica y, por otro lado, el descacharrado", que recordemos se lleva a cabo en un cronograma de manera conjunta entre el Gobierno provincial y el Municipio de la Ciudad de Corrientes.



A pesar de que las acciones se vienen realizando en todo el territorio provincial, Bobadilla resaltó que "el brote está concentrado en Capital, pero también se está replicando en otras localidades".



Al ser consultada sobre la cantidad de contagios que se vienen registrando en la provincia, la Directora de Epidemiología resaltó que "el porcentaje de contagios es alto, la primera semana de enero tuvimos muchas consultas en todos los centros de salud y en el Hospital de Campaña. Ahí se apreció el crecimiento de diciembre post fiesta, con mucho movimiento turístico con el inicio de la temporada de verano y ahí se iniciaron los casos en un alto porcentaje".