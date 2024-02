Saladas inauguró15 viviendas y construirán otras 20 más

Viernes, 9 de febrero de 2024



El gobernador Gustavo Valdés, este miércoles en Saladas, junto al intendente local Noel Gómez, entregó 15 viviendas bajo el Programa Oñondivé en el barrio San Benito, y habilitó 1.400 metros de Costanera que bordea la Laguna Soto.



Cabe destacarse que las casas entregadas constan de dos habitaciones y están totalmente equipadas con cocina comedor, parrillero, electrodomésticos y muebles, como ser camas, ropero, mesas de luz, juego de comedor, heladera, cocina y termotanque, además de contar con infraestructura sanitaria, red de aguas, tanques, cloacas e instalaciones eléctricas.



Una de las particularidades del programa “Oñondivé” es que las familias beneficiarias no participan de un sorteo, sino que son relevadas por el equipo social del INVICO en coordinación con los intendentes de cada localidad, quienes determinan cuáles son las familias que necesitan soluciones habitacionales de forma urgente.



El Gobernador Valdés llevó al barrio San Benito, este miércoles por la mañana, acompañado por el jefe Comunal, Noel Gómez, ministros, legisladores, secretarios y subsecretarios provinciales, y funcionarios municipales.



“Hoy estamos inaugurando viviendas que lo hacemos con el esfuerzo de los correntinos, no viene plata de Nación, tener una buena administración implica tener obras más allá de nuestras responsabilidades”, comenzó diciendo Valdés en la entrega de viviendas.



En la ocasión, el Mandatario recordó que “estas deberían ser obras fomentadas por el Gobierno nacional a partir del Fondo Nacional de Viviendas, el peor gobierno de la historia”, denominando así a la gestión nacional “que pasó y decidió no cobrarle más impuesto al combustible”, que además “se fue achicando y todos los fondos para construir viviendas fueron desapareciendo, y la gente quedó con esas necesidades”.



“Pero dijimos con nuestro Instituto de Viviendas que no podemos quedar impávidos sin hacer nada, y decidimos largar el Plan Oñondivé, donde nosotros ponemos los materiales, la dirección técnica, y el Municipio la mano de obra”, puso de relieve el jefe del Ejecutivo provincial.



Asimismo, el Gobernador destacó que “el Intendente invirtió casi 30 millones de pesos de los saladeños en esta posibilidad, y es preferible tener la plata en la calle cubriendo las necesidades de la gente, que tenerla en el banco rindiendo interese”, y añadió que “de esta manera, con el Municipio y el Programa Oñondivé les damos una oportunidad de seguir creciendo”.



“Nuestro Compromiso es con hacer 20 viviendas más, además estamos haciendo en la localidad 28 viviendas de lote propio, 50% inversión de la Provincia y 50% de Nación. Y como Saladas está para crecer vamos a hacer 20 viviendas más de demanda libre”, repasó Valdés.



Por último, el Gobernador destacó la intervención de Desarrollo Social que entrega las viviendas amobladas “hechas con mano de obra y madera correntina”.



Seguidamente, Noel Gómez, intendente de Saladas, agradeció en nombre de todos los saladeños al gobernador por esta iniciativa, ya que “hace casi 20 años que no otorgaban viviendas en la localidad”, además expuso que “gracias a este gobierno que escucha y responde a los vecinos, hoy se benefician 15 familias”.



Por su parte, el interventor de INVICO, Lizardo González informó que, del total de las viviendas, 10 son en el barrio San Benito y otras 5 en el Naranjo. Todo bajo el programa Oñondivé que nuclea a su área, al ministerio de Desarrollo Social y a los municipios que ponen la mano de obra.



Inauguración de la Costanera



Finalizada la entrega de viviendas en el barrio San Benito el Gobernador Gustavo Valdés, junto al Intendente y a su comitiva, se dirigió hasta la Laguna Soto, donde la Provincia construyó 1.400 metros de Costanera.



En la ocasión, Valdés habló del programa de recuperación del turismo, que tiene la Provincia, basado en la rehabilitación de lagunas; mencionó la importancia de mejorar las infraestructuras y garantizar el correcto manejo de los desechos para proteger el medio ambiente; destacó los avances en la construcción de viviendas; y aseguró seguir trabajando en el desarrollo de la ciudad de Saladas.



De esta manera, al comenzar con su discurso el Mandatario manifestó que “nosotros tenemos un programa que tiene que ver con la recuperación del turismo, y tiene que ver con la recuperación que venimos haciendo de nuestras lagunas de Corrientes”.



Asimismo, Valdés resaltó que se viene “trabajando también en las lagunas correntinas, como en Loreto, San Cosme, Ramada Paso”, porque se busca “exhibir ese potencial que tenemos”.



“Nos comprometimos con los vecinos de Saladas en que íbamos a transformar la localidad”, destacó Valdés y aseguró que “por ello, estamos incorporando y haciendo este tipo de obra, que implica la posibilidad de que Saladas pueda ofrecer un turismo, un lugar, un centro de atracción, un polo en 1.400 metros”.



En la ocasión, el Gobernador también habló de generar una red cloacal que no desemboque en la laguna, y se comprometió a enviar los recursos necesarios para “defender esta laguna y defender nuestra naturaleza”, y a asfaltar la Costanera “para que podamos tener transitabilidad, y que podamos tener una mejor ciudad”.



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich comentó que esta puesta en valor del paseo costero se extiende por 1400 metros hasta la entrada al camping municipal. Complementariamente, se trabajó en acondicionamiento de veredas, iluminación y construcción de cordón cuneta.



“Queríamos que Saladas tenga un lugar más para la actividad física, recreación y para disfrutar con familia y amigos”, declaró el ministro, a lo que el intendente Noel Gómez agregó que la obra forma parte de un plan de recuperación de espacios públicos.



Presencias



El gobernador Gustavo Valdés, estuvo acompañado del Intendente de Saladas, Noel Gómez, ministros, legisladores, secretarios y subsecretarios provinciales, y funcionarios municipales.