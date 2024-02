Valdés entregó equipamiento a 125 productores afectados por tormentas

Viernes, 9 de febrero de 2024



Los productores recibieron rollos de plásticos, de polietileno de 100 micrones aptos para la cobertura de los tendaleros en total unos 500 rollos que van a permitir cubrir hasta 20 hectáreas de cultivo con una inversión que supera $100 millones.







El gobernador Gustavo Valdés entregó equipamiento y escrituras a productores en Bella Vista afectados por el último temporal en esa localidad, así como un subsidio de $150 millones a la Municipalidad por haber afrontado gastos extraordinarios ante las catástrofes climáticas. Fue este miércoles, junto a la intendenta Noelia Bazzi, asegurando que “el Gobierno provincial está junto a quienes lo necesitan y más en momentos difíciles, siempre cerca”.



En ese marco, se recordó que a través del Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes -FIDeCor-, hay créditos a tasa cero disponibles en el Banco de Corrientes, los cuales están destinados a los trabajadores rurales alcanzados por un tornado, varias tormentas e inundaciones.



También se aprovechó la ocasión, para otorgar un subsidio de $100 millones a los bomberos bellavistenses para que inviertan en el equipamiento que les permita responder a las emergencias que se presenten.



Ministro de la Producción



Durante el acto, el ministro de la Producción de la provincia, Claudio Anselmo al tomar la palabra comentó que “todos sabemos que el 29 de diciembre en la ciudad de Bella Vista, sufrió una tormenta de las peores de su historia que en el sector productivo fundamentalmente afectó a la horticultura a la que se realiza bajo cobertura en invernaderos y que generó daños importantes” y agregó que “en toda la región de Bella Vista y Tres de Abril hay aproximadamente 400 hectáreas que se dedican a estos cultivos y una cantidad importante que llega a 300 productores por eso el principal papel dentro de esto, lo tienen los pequeños productores, son aquellos que tienen aproximadamente un promedio de una hectárea o menos bajo cultivo, cultivos de tomates y pimientos, que son las más utilizadas”.



Con respecto a esta problemática, el ministro Anselmo explicó que “la Secretaría de Agricultura y Ganadería relevó los daños que había dejado esta tormenta y mediante la recorrida de toda la zona, y además con las herramientas digitales que se utilizaron para conseguir el relevamiento de los productores que habían sido perjudicados, más el decreto que declaraba la Emergencia Climática e Hídrica para la provincia por esta y otras situaciones extremas que vivimos en este final del 2023 y el primer mes del año” sostuvo que “pudimos destinar recursos de la Provincia para compensar en alguna medida y mitigar el daño ocurrido con estos fenómenos climáticos”.



Intendenta de Bella Vista



La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, al iniciar su discurso explicando todo lo que su ciudad tuvo que atravesar con la tormenta que azotó toda esa zona y destacó su agradecimiento “al gobernador Gustavo Valdés por haber acompañado de manera incondicional desde el primer momento para salir delante de esta difícil situación, acompañarnos en ese momento de emergencia” y añadió que “ayudó en esas primeras 24 y 72 horas con la constitución del Comité de Crisis, con el relevamiento para asistir a las familias damnificadas, con la presencia de Asistencia Social de la provincia para poder llegar de manera inmediata a tantas familias que estaban pasando situaciones muy complicadas y todo eso hizo que podamos ir saliendo de esta situación tan difícil para todos”.



Entrega a los Productores



Se realizó la primer entrega en Bella Vista por ser la zona más afectada a 125 productores de los más pequeños para recibir: rollos de plásticos, rollos de polietileno de 100 micrones aptos para la cobertura de los tendaleros en total unos 500 rollos que van a permitir cubrir hasta 20 hectáreas de cultivo con una inversión de la Provincia que supera los 100 millones de pesos. Además, el Gobierno de Corrientes, por medio del gobernador Valdés hizo entrega de un subsidio por un monto de 150 millones de pesos al municipio de Bella Vista por haber afrontado gastos extraordinarios ante las catástrofes climáticas.



Gobernador Valdés



El gobernador Gustavo Valdés al dirigirse a los presentes dijo que “una vez más en Bella Vista, asistiendo a productores, en el último tiempo estuvimos con la seca, donde no cobramos impuestos, donde tuvimos que otorgar en toda la provincia de Corrientes, lo que fue una catástrofe, lo que fue ese fuego que sufrimos también en enero, al año siguiente sufrimos una seca por primera vez en la historia de la provincia de Corrientes no cobramos impuestos al campo” agregando que “después otorgamos subsidios y préstamos, también a productores a tasa cero, producto de ello es por eso que decimos que el cambio climático vino y está para quedarse, hoy vemos un tiempo más loco que nunca, inmediatamente después de ese tremendo temporal que tuvimos acá en Bella Vista, que realmente causa miedo tuvimos lluvias verdaderamente muy intensas en la zona sur de la provincia, casi un tercio de lo que llueve, llovió en una semana, y eso implicó anegación, implicó desbordes de ríos, ríos que habían desaparecido y que había desaparecido prácticamente el río Corrientes”.



En ese mismo sentido, el gobernador Valdés explicó que “creo que lo que nos define a nosotros como correntinos, no es las dificultades que tenemos la fortaleza, que tenemos nosotros es con la fuerza con la que nos estamos levantando” y luego remarcó que “entiendo la premura por inmediatamente tratar de recuperar lo que perdimos, se que lleva su tiempo, ahora estamos con la entrega de plásticos, he tomado la decisión con el ministro Anselmo, de tratar de asistir lo máximo que se pueda para la cobertura de plástico, inmediatamente otorgamos créditos por el Banco de Corrientes a tasa subsidiada y con lo que nos habían devuelto por los créditos de la seca, armamos un nuevo instrumento, que es los créditos que estamos trabajando con el FIDECOR, estamos otorgando aparte de esta entrega de plásticos simbólica que lo vamos a seguir haciendo, cerca de 1000 millones de pesos en un primer tramo con créditos con 3 millones de pesos a sola firma, 5 millones de pesos con garantía, y hasta 15 millones de pesos a una tasa del cero por ciento”.



Con respecto a los créditos, Valdés recalcó que “la primera cuota la van a estar pagando a los 6 meses, de manera que nosotros le demos tiempo a aquellos que reciben el crédito, de sacar provecho de este recurso que se va a ir licuando en el tiempo” y, por último, les pidió a los productores que “a los que reciben este crédito, lo devuelvan, así como lo devolvieron cuando se le quemó el campo, y que le prestamos la plata y que ahora sirve para que ustedes puedan recibir ese recurso que lo devuelvan, nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo, sabemos que va a ser mucho menos porque ustedes saben cuál es el efecto de la inflación, pero que les va a servir de alivio y de acompañamiento y quiero que sepan que nosotros como Gobierno provincial fundamentalmente, nunca le vamos a dejar de lado a nuestra fuerza productiva, a nuestro hombre, a nuestra mujer de campo, que todos los días le ponen el hombro, que le dan fortaleza, a la provincia de Corrientes y que nosotros vamos a estar acompañando”.