Recordó a sus parientes europeos y lamentó que haya tantos "morochos"

Jueves, 8 de febrero de 2024



Este miércoles el video de un hombre mayor de edad se viralizó en redes sociales por sus controversiales declaraciones en contra de los "morochos". ¡Insólitos detalles!



Cuando creímos haberlo visto todo en esta vida, llega algún personaje singular que nos hace dar cuenta de lo contrario. Esta vez un hombre mayor trascendió en las redes sociales al ser entrevistado por un movilero de un medio televisivo e impactó a la audiencia a raíz de unos polémicos dichos que parecen salidos de la mismísima Segunda Guerra Mundial.



En el video que se divulgó, se puede observar al reportero tratando de extraer algún testimonio respecto al brutal aumento de tarifas en el transporte público. En eso, se acercó a un señor que circulaba por la estación Constitución. Sin embargo, no llegó a preguntar nada, puesto que el entrevistado comenzó a dar un discurso bastante ofensivo y racista, al punto de que los usuarios le concedieron el título de "intelectual de Munich".



"Vos fijate, la mayor parte son gente morocha, no hay rubios", señaló mirando su entorno. Sin dudarlo el movilero cuestionó sobre cuál es la importancia del color de piel, por lo que automáticamente, el hombre resolvió confiado: "Tiene que ver".



Mientras presumía orgulloso sus orígenes europeos, la conductora del programa atónita por las declaraciones y al ver que la situación era insostenible pidió que se lo "despache". "Agradecele y decile que no vamos a escuchar estas faltas de respeto", cortó tajante el reportaje.



Entre comentarios como "Gente disculpen, se me escapó mi abuelo", "Se emocionó Adolfito", y varias referencias más al dictador Adolf Hitler, los usuarios rieron y llenaron de memes el posteo. Sin dudas, cada persona es un universo y cada universo tiene su absurdo.