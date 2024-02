Vignolo indicó que "El oficialismo debe dejarse ayudar por la oposición"

El Secretario de Gobierno de la Provincia de Corrientes, Carlos Vignolo, manifestó la necesidad de encontrar el camino para bajar la inflación entre el Gobierno y la oposición. Analizó "la posibilidad de tener una oposición que quiera colaborar".



"Con la grieta ya fracasamos y nos fue mal a todos. Lo que hay que encontrar es el camino para bajar la inflación y en éste desafío están involucrados el Gobierno y la oposición", sostuvo Carlos Vignolo.



"Milei le dijo a la gente lo que quería hacer y ahora lo está haciendo pero con un grado muy alto de desconocimiento de lógica legislativa", sostuvo el funcionario provincial.



"Javier Milei no tuvo buen asesoramiento. No está bien eso de denunciar y enrostrar a todos en la misma bolsa. Hay que separar la paja del trigo y saber quienes son los que cometieron actitudes que no corresponde. El Gobierno tenía la posibilidad de tener una oposición que quería colaborar y un poco quedó como que no quieren dejar de ayudarse. Milei debe dejarse ayudar", analizó Vignolo.



Para Vignolo "es un contrasentido en si mismo lo de retirar la Ley Ómnibus, porque ahora parece que no es tan importante. El Gobierno más temprano que tarde necesitará de normas que garanticen el equilibrio institucional que promueva la estabilidad económica que se pretende"



"Espero que el Gobierno Nacional reflexione, que calmen los ánimos y así ir encontrando los caminos de consenso. Argentina necesita un cambio, y hay cosas urgentes que plantea Milei pero no son éstos los modos", insistió.