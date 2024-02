Valdés respondió a Milei: "Nación no es la dueña de toda la plata de la República Argentina" Jueves, 8 de febrero de 2024

En dos entrevistas a medios nacionales, el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, consideró: "La Nación tiene la obligación de recomponer las cuentas provinciales. Nos obligan a mendigar los recursos que la Constitución nos otorga".

Aún se lo escuchaba molesto por las fuertes acusaciones del Gobierno nacional a los gobernadores por la caída de la sesión en que se trataba y definía la denominada Ley de Ómnibus en la tarde-noche del martes último.



El gobernador, Gustavo Valdés, de él se trata, habló ayer por dos radios porteñas y dejó conceptos intensos que evidenciaban ese enojo con el oficialismo y el Presidente por los cuestionamientos de traición que hicieron.



"Nos ponen en la misma bolsa a aquellos que trabajamos enormemente para que salga la ley y aquellos que hicieron todo lo posible para que no salga y nos muestra como que estamos conspirando contra la República Argentina, contra el Gobierno", dijo Valdés en declaraciones a "Urbana Play", en el programa "De acá en más", conducido por María O’Donnell



En este sentido sostuvo que "me parece que hay que tener prudencia y saber distinguir la paja del trigo. Nosotros (los gobernadores de Juntos por el Cambio, a través de un comunicado) pedimos que no nos falte el respeto, porque nosotros también fuimos votados por la gente. Tenemos trayectoria política, trabajamos enormemente y representamos el cambio".



"Por eso pedimos que bajen un cambio y tengan más táctica política –recomendó-, que aprendan a tener pericia legislativa para poder sacar las leyes: estaban para hacer el gol y patearon a la luna", graficó con metáfora futbolística el Mandatario correntino.



En la charla se le preguntó que en medio de estas acusaciones podría haber problemas fiscales para los gobernadores, a lo que Valdés respondió: "Si los 23 gobernadores hiciéramos exactamente lo mismo (cuestionamientos a Nación), estaríamos en un verdadero caos en Argentina. Y si nos juntáramos todos los gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño, y emitiéramos un comunicado al Gobierno, estaríamos en un problema", distinguió.



"Por eso decimos que debemos tener prudencia, sin faltar el respeto a nadie. Cada uno tiene su posición, y el Gobierno estaba obligado a trabajar para sacar la ley. Y para hacerlo debería haber tenido pericia", explicó.



"Los votos estaban –continuó-, cerca de 140, (pero) se durmieron en los laureles cuando tenían que seguir votando artículo por artículo: dejaron todo un fin de semana –que en esta materia es toda una vida- y querían seguir con la faena 48 horas después. Eso se llama impericia legislativa. Creían que tenían los votos, pero no los habían asegurado. Les faltó trabajo para obtener una ley que ya la tenían sancionada en general", subrayó Valdés.



Recomponer cuentas



En otra entrevista radial, esta vez a El Destape Radio, el Mandatario correntino le pidió al Gobierno nacional que "deje de insultar" y consideró: "Creo que es la Nación la que tiene la obligación de recomponer las cuentas provinciales".



"Hay una necesidad de cambio en Argentina, pero tienen que ordenar, tener pericia, saber trabajar y dejar de insultar a todos aquellos que quieren apoyar", dijo Gustavo Valdés.



"Nosotros vamos a acompañar porque entendemos que hay una necesidad de cambio en el país, pero tienen que ordenar, tener pericia, saber trabajar y dejar de insultar a todos aquellos que quieren apoyar y acompañar el cambio, pero hacen observaciones", afirmó.



En este sentido aclaró: "Nación no es la dueña de toda la plata de la República Argentina porque la Constitución otorga también recursos a las provincias".



En esa misma línea, el gobernador Valdés advirtió que "mientras no tengan la decisión de recomponen las cuentas provinciales y nos obliguen a las provincias a seguir mendigando los recursos que nos corresponden para resolver las cosas que manda nuestra Constitución y cumplir con nuestro pueblo, va a ser difícil".