Valdés anunció el pago del adicional del Plus Unificado con aumento Martes, 6 de febrero de 2024

El mandatario resolvió que a partir de febrero el beneficio se eleve a $33.500; los agentes de la administración pública provincial, activos-jubilados-pensionados, cobrarán entre este miércoles 7 y el jueves 15.

A través de sus redes sociales, @gustavovaldesok, el gobernador Gustavo Valdés dio a conocer el cronograma de liquidación del Adicional Remunerativo Mensual.



Valdés comunicó que este miércoles 7, percibirán los agentes activos-jubilados-pensionados con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El cronograma continuará el jueves 8, día que cobrarán aquellos con DNI finalizados en 2 y 3.



El viernes 9, será el turno de los agentes con documentos terminados en 4 y 5. El miércoles 14, percibirán aquellos con números 6 y 7; este tramo estará disponible a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde el sábado 10.



El cronograma de pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de febrero finaliza el jueves 15, jornada que percibirán los agentes con DNI terminados en 8 y 9.



Incrementos en los pluses



Según lo resolvió Valdés y lo diseñó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a partir de este mes de febrero, el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) aumentó de $27.650 a $33.500; y el Plus de Refuerzo subió a $30.000, de $25.000 que se pagaba hasta enero pasado.