Breard adelantó que Valdés será el Presidente de la UCR Corrientes

Lunes, 5 de febrero de 2024

El senador provincial del radicalismo correntino, Noel Breard, vaticinó que "en marzo o abril Gustavo Valdés presidirá el partido de la Unión Cívica Radical. Colombi sabe que el conjunto es más importante que lo personal".



El senador provincial y uno de los referentes del radicalismo correntino, Noel Breard se refirió a la situación de la UCR local. "Valdés va ser el Presidente en marzo o abril", adelantó sobre las elecciones que celebrarán el mes que viene. "En el radicalismo siempre hay bullicio pero políticamente conviene Valdés", remarcó.



"Acá no hay nada personal, es funcional. Colombi sabe que el conjunto es más importante que lo personal", aseguró sobre la posibilidad que se generen cruces en este sentido.



"El radicalismo está en un lugar gigante y viene en declinación. Y podemos volvernos irrelevantes si nosotros no tomamos esta actitud que viene proponiendo el gobierno, el Gobernador a nivel nacional, que es fundamentalmente una síntesis entre mercado y Estado, una propuesta inteligente alternativa, pero a la vez no una oposición ciega, prestada y ajena y con resentimiento", analizó Breard



"Tenemos que hacer un tránsito, pero en esto tenemos que crear primero un liderazgo. Ideas tenemos, pero fundamentalmente lo que tiene que entender el radical es que no solo con ideas del pasado vamos a garantizar el futuro. El futuro se garantiza con imaginario colectivo, con conductas, con liderazgo y con ideas nuevas", remarcó.



"El problema de Milei es que cree que hay que resolver nada más que mercado. Y un país es mucho más que eso, es resolver mercado, la sociedad y una Nación en forma tripartita, simultánea, con elementos diferentes. Ese es el arte de gobernar, Nación, sociedad y mercado. Y él solo le da preeminencia al mercado", dijo al opinar sobre el Presidente de la Nación.