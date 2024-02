El Gobierno aumentó el sueldo a los trabajadores estatales Jueves, 1 de febrero de 2024

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, brindó detalles de las actualizaciones por sector además del 20% de aumento del plus unificado y un 20% de aumento del plus de refuerzo a partir de febrero.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, brindó una conferencia de prensa sobre los aumentos de sueldos para trabajadores estatales activos y pasivos a partir de febrero. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dio detalles de los aumentos en su cuenta de X.



Los detalles son:



PLUS UNIFICADO: • 20% de aumento: a partir de febrero, será de $33.500 netos de bolsillo.



PLUS DE REFUERZO: • 20% de aumento: a partir de febrero, será de $30.000 netos de bolsillo.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL: • 20% de incremento en la asignación de clase de todas las categorías. • Se incorporan $30.000 netos de bolsillo para las distintas categorías laborales que posean dicho concepto en su liquidación mensual, exceptuándose al personal de la Policía -categoría 060- y del Servicio Penitenciario -categoría 170-. • Este aumento incluye a los Excombatientes de Malvinas y es de carácter remunerativo.



DOCENTES: • 20% de incremento al básico. • 60% de aumento en el Fondo Compensador Provincial Docente: pasa a $91.500.



SEGURIDAD: • 20% de incremento en el Valor Punto. • 20% de aumento en el mínimo garantizado. • Se actualizan los códigos 601 y 180 teniendo en cuenta la antigüedad en el cargo.



SALUD PÚBLICA: • 20% de incremento en el valor de las Guardias Médicas, Becas Residentes -provinciales y nacionales-, Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. La mejora también alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.



VIALIDAD: • 20% de aumento en el básico. • Se incorpora al código 627 un valor de $20.000. Con todas estas mejoras, la inversión estatal en salarios implicará un desembolso de $9000 millones mensuales.