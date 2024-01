Concejales sesionan para ajustar el precio del boleto de colectivo

Miércoles, 31 de enero de 2024



Los ediles capitalinos están convocados para las 13. El plenario extraordinario se hace en medio de negociaciones paritarias nacionales y ante la incertidumbre por el achicamiento de gastos que golpea de lleno a los subsidios al transporte público



Los concejales de la ciudad de Corrientes se aprestan a elevar el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros. La medida se adopta en medio de una fuerte incertidumbre generada por lo que representantes del sector empresarial denominan una indefinición del Gobierno nacional sobre la continuidad, o no, de las políticas de subsidios al sector.



El plenario de los ediles está convocado para las 13 y si bien tiene algunos temas tributarios locales, el debate principal es la segunda lectura del precio del boleto de colectivo a la que se llega en medio de cambios constantes en los costos de insumos.



Gustavo Larrea Secretario de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) que representa a los empresarios del interior declaró: "El balance que hacemos es de incertidumbre total. Si se trata de la cuestión nacional, no hay ningún tipo de decisión clara de qué es lo que se va a hacer con el sistema de transporte público para el interior del país", sentenció.



"La realidad hoy nos marca que ninguna de las cuestiones que son necesarias para el sistema de transporte en el interior, ninguna está definida por parte del Estado Nacional. A esta altura, ya iniciando prácticamente febrero, no tenemos ninguna norma que indique que van a continuar los subsidios nacionales, en qué medida van a continuar", dijo Larrea.



"El Estado de incertidumbre total cada vez viene agudizando la crisis del sistema de transporte en el interior con distintas aristas, distintas realidades, de acuerdo a cada jurisdicción. Pero en todas les puedo asegurar que marca una tendencia a una caída del sistema, aún en las mejores condiciones", explicó Larrea sobre la situación del transporte en el interior de país.



"Hasta hoy día, por ejemplo, no tenemos con quién definir nada, ni siquiera discutir nada del sistema de transporte público en el interior. De hecho, institucionalmente la cartera a la cual pertenecía el transporte de nación se modificó desde el momento en que aparentemente, porque todavía no está claro, va a ser absorbida por el Ministerio de Economía. Seguramente será una subsecretaría, eso cambia totalmente la agenda de discusión, pero la realidad es que esta dilatación de las decisiones en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo", agregó.



"No solo estamos discutiendo nuevamente una reapertura paritaria a resultados totalmente inciertos, sin posibilidad de acordar absolutamente nada, ayer fue la tercera audiencia, el día de mañana pasado tenemos un nuevo aumento de combustibles, entre un 10 y un 13% de aumento, esas son las variables que impactan fuertemente en el sistema", remarcó.