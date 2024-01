Cumbre de Gobernadores: piden al Gobierno una reunión de urgencia

Lunes, 29 de enero de 2024



Un grupo de mandatarios del peronismo, la UCR y el PRO se reunirán hoy en Buenos Aires para unificar posturas y discutir detalles finales con la Casa Rosada. Chats y reuniones frenéticas. La pelea por el Impuesto PAÍS amenaza el diálogo con Milei.



El fin de semana tuvo infinidad de reuniones, cónclaves virtuales, llamados y mensajes de la dirigencia política para deliberar cuestiones en torno a la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos. La ya famosa “Ley Ómnibus”.



Cuando parecía que había un principio de acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y la oposición “dialoguista”, donde se engloban un centenar de legisladores que reportan a los bloques de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación, la situación se trabó.



La Casa Rosada apuntó contra los gobernadores, que tienen ascendencia en decenas de los diputados de esas bancadas, por diferencias en la discusión “en particular” del proyecto oficialista. Es decir, el debate fino de artículo por artículo. A última hora del viernes, Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, anunció en conferencia que se retirará el “capítulo fiscal” del articulado. Fue un giro de 180° por parte del Poder Ejecutivo que cambió el eje de las negociaciones y puso en alerta, otra vez, a los mandatarios provinciales.



Milei sostiene inflexible su posición respecto a lograr el “déficit fiscal”. Los gobernadores “dialoguistas” acompañan la idea, pero no están de acuerdo con el camino hacia esa meta. Proponen un sendero que no afecte intereses provinciales. El Jefe de Estado adoptó una estrategia agonal y decidió confrontar con los gobiernos subnacionales -y también con el Poder Legislativo-. Está convencido de que sin el “capítulo fiscal” de la Ley, logrará el equilibrio fiscal y la estabilización por vía de decretos, manteniendo el Presupuesto actual, mediante la licuación que producirá el enfriamiento de la demanda agregada.



De fondo, emerge una pelea por caja, que encuentra a los gobernadores tironeando al Presidente para que no afecte con su plan desregulador a la recaudación de las arcas locales. La estrategia de un Gobierno nacional que apela al federalismo fiscal para construir poder y gobernabilidad es una práctica trillada en la historia política argentina. La aplicaron líderes peronistas con Carlos Menem o Néstor Kirchner, dos peronistas con el cursus honorum completo en la casta.



Milei continúa enferbecido con el Congreso y los gobernadores. “Ahora no van a poder discutir los famosos artículos en particular, que es por donde operan las valijas de las coimas”, apuntó el Presidente ayer en una entrevista al diario El Observador. “Tenemos identificadas a las valijas y a los valijeros”, y señaló a una serie de sectores industriales por estar “detrás de cada artículo en particular”. Entre los legisladores y los gobernadores desfiló ese reportaje y hubo mensajes de enojo y rechazo. La bancada dialoguista está dispuesta a respaldar a la Ley Ómnibus en la votación en general y a votar buena parte de los artículos en lo particular. Por eso, las declaraciones del Jefe de Estado generan irritación entre los aliados.



Los gobernadores aceleran

Un grupo de gobernadores viajará hoy a la Ciudad de Buenos Aires. Tienen previsto hacer un encuentro esta tarde, sin lugar confirmado aún, para pedir una reunión con el Gobierno nacional. Se trata de mandatarios de 16 provincias, entre los que hay integrantes de la UCR, el PRO, peronismo no K y espacios provinciales. Exigen que la Casa Rosada unifique la interlocución, y abra una mesa con los funcionarios de Milei que tienen incidencia en la discusión sobre la Ley Ómnibus, para conversar sobre detalles en particular del texto normativo sin el apartado fiscal. Pretenden ser recibidos por Caputo, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, o Guillermo Francos, ministro del Interior. Es último mantuvo contacto con varios gobernadores el viernes pasado y durante el fin de semana. No obstante, los jefes provinciales buscan un cónclave formal, para darle institucionalidad a la negociación.



Al margen de la discusión mediática, los gobernadores evalúan que sin el paquete fiscal de la ley, que implica no tratar el proyecto de Ley para reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, el Poder Ejecutivo no compensará la pérdida de recaudación de las provincias por lo percibir ese tributo -que es coparticipable- y exigen alternativas para resarcir la situación.



Una de los focos de discusión por estas horas es en torno al Impuesto PAIS. En la bancada de Hacemos, liderada por el experimentado Miguel Ángel Pichetto, señalan que la vigencia de ese tributo está vencida y que el Gobierno necesitará el aval del Congreso para prorrogarlo. A cambio, proponen exigirle a Milei que coparticipe esos fondos. Es algo que el Jefe de Estado jamás concederá porque conoce que sería una decisión de no retorno.



Los mandatarios con incidencia en ese bloque son Martín Llaryora, (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones). Esa nueva liga híbrida de peronistas no K, espacios provinciales y cercanos al PRO, hizo un encuentro por Zoom el sábado para delinear detalles de esa estrategia. La flamante incorporación a ese entente fue Osvaldo Jaldo (Tucumán), presente en esa reunión, quien armó el bloque Independencia en la Cámara Baja en un gesto de empatía con Milei y de distancia con Juan Manzur, ex gobernador y referente del peronismo tucumano. Raúl Jalil (Catamarca) también orbita ese espectro. Pichetto tuvo protagonismo en la cumbre del sábado y arengó a los líderes provinciales a que vengan hoy a Buenos Aires para reforzar las negociaciones con Balcarce 50. Así será.



Por otra parte, el sábado también se reunieron de forma remota los 10 gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio. Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Torres, Jorge Macri (CABA), Frigerio, Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) fueron de la partida. Según pudo saber este medio, Gustavo Valdés (Corrientes) no pudo participar. Frigerio y Torres trasladaron los puntos centrales del mitin con la otra liga de gobernadores. En varios puntos hay sintonía. Incentivados por Pichetto, los mandatarios de Entre Ríos y Chubut pusieron al tanto a sus colegas de JxC del encuentro convocado para esta tarde en Buenos Aires. Si bien aún no se conoce el lugar de encuentro, no se descarta que puedan confluir en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio de Retiro.