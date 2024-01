La Secretaría de Comercio derogó 60 resoluciones y disposiciones

Lunes, 29 de enero de 2024



La medida se oficializó mediante la Resolución 51/2024 del Boletín Oficial. La Secretaría de Comercio liderado por Pablo Lavigne y que depende del Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, derogó más de 60 resoluciones y disposiciones.



En vinculación con la "ley ómnibus", Comercio utilizó como argumento la necesidad de avanzar en una "profundización de la libertad de mercados, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria".





1. Se deroga la Resolución 134/98

Vinculada a Defensa del Consumidor. Se elimina la obligatoriedad de que las entidades bancarias, financieras y de cualquier otra índole informe mensualmente a la Secretaría de Comercio la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada al financiamiento de saldos deudores, en pesos y en dólares, tasa de interés punitoria aplicada, tasa de interés de extracciones o adelantos de dinero en efectivo, cargo o arancel mensual por gastos de administración; y, cargo o arancel anual, gastos por emisión de tarjetas, gastos de envío del resumen y tarjetas o cualquier otro cargo, tasa, comisión, gastos adicionales o similares que cobren a los poseedores de las tarjetas.



2. Se deroga la Resolución 313/98

Las entidades financieras no tendrán la obligación de dar a conocer a la Secretaría de Comercio el Costo Financiero Total de las operaciones de crédito hipotecario destinado a la adquisición de viviendas.



3. Se deroga la Resolución 387/99

Las entidades que otorgan créditos prendarios sobre autos 0KM ya no tienen la obligación de informar trimestralmente a Comercio sobre el costo financiero total y el valor de la cuota total de las operaciones. Esta resolución también detallaba que esa información se podía publicar y difundir para el conocimiento de los consumidores.



4. Se deroga la Resolución 678/99

Las escuelas privadas ya no tendrán la obligación de informar anualmente a Comercio Interior el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza.



5. Se deroga la Resolución 54/2000

Los prestadores de medicina prepaga ya no deberán informar periódicamente el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.



6. Se deroga la Resolución 60/2000

Los prestadores de medicina prepaga ya no deberán informar el rubro correspondiente a "períodos de carencia".



7. Se deroga la Resolución 19/2002

Los supermercados ya no estarán obligados a informar a la Secretaría de Comercio ni los precios máximos ni mínimos, ni la presencia de los productos en góndola, ni la variación ni promedio semanal de precios.



8. Se deroga la Resolución 52/2002

Los proveedores de productos y servicios que hayan informado el precio de los mismos podrán comercializar al precio que deseen sin que implique un incumplimiento de las leyes N° 22.802 y N° 24.240 y sus reglamentaciones.



9. Se deroga la Resolución 75/2002

Las compañías de seguros que operan el ramo de automotores no tendrán la obligación de informar a la Secretaría de Comercio el valor mensual de los premios de los seguros de automotores que ofrecen al mercado y al valor asegurado de los mismos.



10. Se deroga la Resolución 8/2003

Las universidades no deberán presentar ante Comercio los precios que perciben por la prestación del servicio universitario.



11. Se deroga la Resolución 102/2022

Los supermercados minoristas no deberán informar los precios de venta al público y precios de oferta de una canasta de bienes.



12. Se deroga la Resolución 46/2004

Se deroga el plazo por el cual los proveedores de servicios financieros y/o bancarios deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de elegir entre distintas compañías aseguradoras.



13. Se deroga la Resolución 54/2004

Esta resolución disponía la simplificación del régimen de información de los establecimientos de supermercados minoristas identificando el detalle de los productos.



14. Se deroga la Disposición 6/2006

Fijaba el monto de capital social a partir del cual las Sociedades Anónimas quedaban sujetas a fiscalización estatal permanente.



15. Se deroga la Resolución 4/2012

Establecía la fiscalización, verficación y control de la Secretaría de Comercio a Papel Prensa S.A cuya participación accionaria depende de Grupo Clarín, Diario La Nación y el Estado nacional.



16. Se deroga la disposición 6/2014

Se elimina la creación del sistema informático SIRIP que funcionaba de control de precios.



17. Se deroga la Disposición Nº 10/2014

Establecía un "Régimen Informativo de Precios" mediante el cual las empresas productoras de insumos y bienes finales cuyas ventas anuales totales en el mercado interno debían informar los precios vigentes de todos sus productos.



18. Se deroga la Resolución 17/2015

Se elimina la creación de un régimen de información denominado "Sistema de Minitoreo de Abastecimiento y disponibilidad de bienes e insumos" (SIMONA).



19. Se deroga la Resolución 369 / 2015

Se elimina la creación de un régimen de información denominado "Defensoría de las buenas prácticas comerciales para la micro, pequeña y mediana empresa".



20. Se deroga la Resolución 386 / 2015

Establecía la creación del programa "Acceso de Productos Regionales Argentinos en las grandes superficies de venta" que promovía la comercialización de productos regionales de consumo masivo, elaborados por pequeñas y medianas empresas, en grandes superficies de venta como supermercados e hipermercados.



21. Se deroga la Resolución 1/2020

Se deroga el modelo de "Precios Cuidados" para supermercados mayoristas.



22. Se deroga la Resolución 86/2020

Establecía una suerte de "precio cuidado" al alcohol en gel y aumentar la producción durante la pandemia para facilitar el acceso.



23. Se deroga la Disposición 3/2020

Establecía la tramitación de Licencias no automáticas de importación a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias del MERCOSUR.



24. Se deroga la Resolución 103/2020

Se elimina el régimen informativo respecto a todas las empresas que se encontraban inscriptas ante la AFIP como "clasificador de actividades económicas" (CLAE).