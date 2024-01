Francos ataca a los Gobernadores: "No sigan tirando la cuerda porque tendrán consecuencias" Lunes, 29 de enero de 2024 Dijo que si bien durante el gobierno de Milei han "mejorado situaciones macroeconómicas más complejas, por ejemplo el hiper riesgo de hiperinflación ha disminuido", no obstante puntualizó que de todos modos la inflación continúa en niveles altos.

El ministro del Interior de La Nación Guillermo Francos envió un duro mensaje este domingo a los gobernadores que insisten con no acompañar el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Gobierno al Congreso. Luego de retirar el capítulo fiscal para destrabar su tratamiento, el funcionario de Javier Milei advirtió que no puede haber más demoras. "No sigan tirando de la cuerda porque después ocurren las consecuencias", alertó.



Francos minimizó la marcha atrás con el capítulo fiscal porque consideró que la base del texto es la desregulación de la economía. A su vez, instó a que no se vuelva a caer en más discusiones sobre la letra chica y que se avance con su aprobación en el Congreso.



"Si no le sancionan la ley va a ser peor para Argentina. El Presidente va a gobernar con lo que tiene, pero para la Argentina va a ser peor", sostuvo el ministro, en tanto apuntó que de no aprobarse "todas las provincias que están esperando inversiones no les van a venir".



"El mundo no confía en la Argentina por su trayectoria. Solo confía si hay seguridad institucional, si le dan al Presidente, que ha generado un impacto en el mundo con sus propuestas, las herramientas para gobernar. Eso es lo que tiene que entender los sectores políticos que vienen fracasando hace tantos años", afirmó el funcionario.



A su vez, Francos sostuvo que al Gobierno está "dispuesto a conversar", pero aclaró que no los van a "correr" con el capítulo fiscal. "El Presidente va a seguir haciendo todo lo necesario por tener déficit cero ajustando donde tiene que ajustar. ¿No tiene normas fiscales que le permitan incrementar los ingresos? Tendrá que venir de los gastos, es lo que va a hacer", advirtió en un mensaje directo a los gobernadores a quienes también les dijo que "tendrán que ajustar sus gastos".



Francos subrayó que el Poder Ejecutivo nacional "hizo varios cambios aceptando las propuestas de distintos sectores" y que debido a esto "el tratamiento de esta ley debería ser rápido".



Y continuó, directo a los legisladores y gobernadores: "Vótenlo en contra, pero avancemos. El país está en emergencia, no estamos hablando de cualquier cosa".



Dijo que si bien durante el gobierno de Milei han "mejorado algunas de las situaciones macroeconómicas más complejas, por ejemplo el hiper riesgo de hiperinflación ha disminuido", no obstante puntualizó que de todos modos la inflación continúa en niveles altos. "Se escapa una variable y se va todo al diablo. No sigan tirando de la cuerda porque después ocurren las consecuencias", advirtió a los mandatarios provinciales y a los dirigentes políticos que se oponen al proyecto de Ley Ómnibus.



La queja de Francos: "Nos atan las manos para gobernar"



En otro pasaje de la entrevista que brindó este domingo, Francos consideró que si la dirigencia política no avanza en la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus generan una traba para el Gobierno: "Nos atan las manos para gobernar".



"Este es un gobierno que recién comienza, no cumplió dos meses todavía y ya le están poniendo de distintos sectores trabas. Le han hecho un paro a los 45 días. Hay cosas que no tienen lógica", afirmó. Y contrastó con el plano electoral. "Este gobierno, con su discurso y sus propuestas, fue votado por el 56% de los argentinos, qué tenemos que hacer para que nos acompañen?", se preguntó.



Opinó también que el paro del pasado miércoles auspiciado por la CGT "fue bastante poco auspicioso para lo que pretendían los dirigentes gremiales y algunos dirigentes político de Unión por la Patria".



Francos se ríe de los rumores sobre su renuncia: "Armo y desarmo la valija"



"Hay muchos que me quieren mandar a Londres como embajador, tengo que armar y desarmar la valija cada semana", contestó Francos, sobre las versiones de su posible salida del gabinete de Milei, que se precipitaron tras la salida de su hasta la semana pasada par en la cartera de Infraestructura, Guillermo Ferraro.



"Estoy tranquilo porque tengo una excelente relación con el Presidente y sabe de los esfuerzos que estamos haciendo". aclaró el funcionario, quien dijo que, lejos de los rumores su "tarea es otra": "Trato de buscar acuerdos y consenso en la medida en que las otras partes quieran acordar y consensuar".