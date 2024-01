"Amenazar a las provincias es de irresponsable" Viernes, 26 de enero de 2024 Bordet apoyó al Gobernador Frigerio y al pueblo entrerriano. "Las actitudes extorsivas no son el camino", afirmó el exgobernador de Entre Ríos al sumarse a los rechazos de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. El exgobernador de Entre Ríos y diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Gustavo Bordet, expresó su apoyo al actual mandatario provincial, Rogelio Frigerio, y aseguró que las "amenazas a las provincias" acerca de un posible recorte en los fondos que envía la Nación resulta, a su criterio, un hecho "cuanto menos irresponsable".



"Las actitudes extorsivas no son el camino. El gobierno de (el presidente Javier) Milei debería convocar a todas las fuerzas políticas al diálogo y al consenso de una vez por todas", expresó Bordet por medio de sus redes sociales.



El diputado nacional entrerriano hizo referencia a las expresiones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien por medio de su cuenta personal en la plataforma X confirmó que mantuvo reuniones con funcionarios de su equipo "para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos" incluidos en la denominada Ley Bases "es rechazado" por el Congreso Nacional.



Este jueves, además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que si no se aprueba la norma enviada por el oficialismo a la Cámara de Diputados, el Gobierno se verá obligado a revisar partidas para las provincias.



En ese contexto, Bordet consideró que "amenazar a las provincias con recortes si no hay voto favorable a su ley Bases es cuanto menos irresponsable"



El exmandatario entrerriano precisó que las provincias "prestan servicios esenciales y para ello necesitan recursos".



"Soy un hombre de la democracia y me comprometí a defender los intereses de mi provincia desde el Congreso Nacional. Es en este marco que le expreso mi apoyo al gobernador Frigerio", completó Bordet acerca del actual mandatario entrerriano, que llegó al poder como candidato de Juntos por el Cambio (JxC).



Frigerio había dicho días atrás que el Gobierno nacional "es muy débil" en términos políticos y aseguró que su respaldo "o no" a las propuestas del oficialismo se basará "en principios e ideas, no sobre presiones puntuales".