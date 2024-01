"En la Argentina no estamos en tiempos de aprietes a las provincias" Viernes, 26 de enero de 2024

"Si más apretás, más se endurece", afirmó el gobernador de Tierra del Fuego sobre la posibilidad que el gobierno nacional aplique un recorte a los fondos de las provincias, en caso que no se apruebe en el Congreso el proyecto de ley "Bases".

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, opinó este viernes que si el Gobierno nacional busca llevar a cabo un recorte de fondos a las provincias, encontrará una oposición más férrea de los legisladores en el tratamiento del proyecto de Ley Bases, por lo que afirmó que el camino que deben recorrer ambas partes es el de "consenso" y "el diálogo sincero".



"Si más apretás, más se endurece. En la Argentina no estamos en tiempos de chicanas y aprietes, sino de diálogo y de buscar consensos con el Gobierno nacional", dijo Melella en declaraciones a El Destape Radio.



Melella dijo que comprende que "el Gobierno quiera llevar adelante ciertas herramientas", como las reformas contempladas por el proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", pero opinó que "no es empujando como lo logra".



"Nosotros (los gobernadores) fuimos elegimos de la misma manera que fue elegido él", sostuvo Melella en referencia al presidente Javier Milei.



El Gobierno nacional, por medio de distintos funcionarios, dejó abierta en los últimos días la posibilidad de evaluar la asignación de fondos a las provincias si el Congreso Nacional no aprueba la Ley Bases, una iniciativa que la Cámara de Diputados tiene previsto debatir la semana próxima.



"Así, en vez de lograr el acompañamiento de algunos gobernadores, lo que hace (el Gobierno) es espantar más. El camino es el diálogo sincero", agregó el gobernador de Tierra del Fuego.



En ese sentido, Melella instó al oficialismo a "manejarse de forma democrática, porque la Argentina quiere vivir en paz".