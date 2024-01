Maximiliano Pullaro: "Me angustia la amenaza de Luis Caputo" Viernes, 26 de enero de 2024

El gobernador de Santa Fe aseguró que le genera "angustia" que el Gobierno nacional pretenda imponer artículos de la ley ómnibus.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que le genera "angustia" que el Gobierno nacional pretenda "quebrar" la decisión de los mandatarios provinciales de no acompañar los artículos de la ley ómnibus vinculados al ámbito fiscal.



Las declaraciones de Pullaro se dan luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzara una dura advertencia tanto al santafecino como a sus pares sobre el ajuste en las partidas presupuestarias que se realizaría de no avanzar el megaproyecto en el Congreso.





En ese contexto, el radical lanzó: "Nos habla a nosotros porque fuimos el principal gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales".



En esa línea, el referente de la Unión Cívica Radical (UCR) agregó: "La verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera".



"Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria", argumentó.





Crece la tensión entre el Ejecutivo, legisladores "dialoguistas" y gobernadores





En medio del tire y afloje entre el Poder Ejecutivo, legisladores dialoguistas y gobernadores, Caputo escribió una serie de tuits en su cuenta de X y fue cruzado por diversos espacios y dirigentes opositores.



"Hoy (por este miércoles) mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", lanzó el ex titular del Banco Central.



Y resaltó: "Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias".