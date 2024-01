Gobernador de Chubut contra Milei: "Le digo al presidente que no tire más de la soga" Viernes, 26 de enero de 2024

El mandatario provincial le respondió al presidente de Argentina, tras el mensaje "amenazante" a aquellos que no acompañen la Ley ómnibus que será tratada el próximo martes en el Congreso.

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres salió al cruce contra el presidente, Javier Milei luego de que se conociera que en el medio de una reunión de gabinete aseguró que dejaría sin plata a las provincias que no acompañen la aprobación de la Ley ómnibus que será tratada el próximo martes en el Congreso y le pidió que "no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros".



"Hoy nos encontramos con una manifestación por parte del Presidente de la Nación diciendo que los gobernadores que no acompañen no van a tener ni un peso. Yo le digo que no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros y la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300.000 millones de dólares hace más de 100 años", mencionó el mandatario provincial.



Y agregó que no será "uno más de los gobernadores sumisos ante los gobiernos nacionales" y mencionó que no lo amedrentará ninguna amenaza ni "picardía parlamentaria" señalando que si quieren quitar el Fondo Compensador Docente van a encontrarse con todos los chubutenses yendo a Casa Rosada.



"Nosotros no lo amenazamos con cortarle la llave del gas, nosotros producimos, generamos y de cada 100 que aportamos recibimos apenas 40, y encima nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales estén un desastre, que los puertos por donde salen los recursos que generan divisas esten destrozados. Y encima nos vienen a decir que si no acompañamos no vamos a ver un peso. Así no nos manejamos nosotros, nosotros nos manejamos con respeto y vamos a acompañar todo lo que sea bueno para nuestra provincia y vamos a rechazar todo lo que sea malo", finalizó el mandatario provincial.