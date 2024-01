Milei echó al ministro Ferraro quien daría obras a Corrientes Viernes, 26 de enero de 2024 Tenía a su cargo la Infraestructura del país y hace días recibió al gobernador Valdés por obras para Corrientes. El dato que se filtró sería: "Milei dejaría sin un peso a los Gobernadores que no apoyen la Ley Ómnibus". Otorgaría más poder a Caputo. El presidente Javier Milei resolvió esta noche desplazar al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, por considerarlo responsable de una serie de filtraciones “maliciosas” que se dieron de las reuniones de gabinete que se realizan dos veces por semana, según confirmaron altas fuentes de Casa Rosada. Sin embargo, todavía no hubo comunicación oficial con la medida.



Tras la decisión, la cartera pasaría a tener rango de secretaría y sería absorbida por el actual titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, quien goza de la confianza total del mandatario y con los cambios acumula más poder bajo su órbita.



Ferraro, que durante la campaña se encargó de la fiscalización de La Libertad Avanza, es el primer ministro en ser desplazado del Gabinete y su salida se concreta a 45 días del comienzo de la administración libertaria.



Formado como contador y economista, tiene pasado en el peronismo y trabajó, entre otras, en las administraciones provinciales de Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde. Tras varios puestos y años en el peronismo saltó al PRO de Mauricio Macri, en el que ocupó un lugar en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires.



En algunas de sus primeras declaraciones públicas, cuando ya estaba designado para el cargo en la era Milei, Ferraro aseguró: “El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar lugar al sector privado. Vamos a orientar e incentivar al sector privado para su inversión”.



Al mandatario le molestó que trascendiera parte del contenido de su reunión con los ministros y que se conociera una frase que le atribuyeron en relación con los Gobernadores. Supuestamente allí dijo que iba a “dejar sin un peso” a los mandatarios provinciales si no apoyaban la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso, a través de sus diputados.



Sin embargo esa filtración no fue la primera. Desde hace semanas, luego de cada encuentro de ministros, que se reúnen dos veces por semana encabezados por el mandatario, venían habiendo distintas filtraciones que hicieron que se empezara a prestar atención a lo que sucedía. De allí, empezaron a surgir variables de quiénes podrían ser los que dieran a conocer la información, hasta que hoy finalmente confirmaron quién era.



“Se filtró contenido malicioso”, dijeron fuentes de Casa Rosada, que completaron que la información que se daba no era completamente cierta.



Se trata de la primera salida de peso en el gabinete, a 45 días de la asunción presidencial. Hasta ahora los recambios se habían dado esencialmente en el área de la Secretaría de Medios, en Capital Humano y en Salud, pero a nivel de secretarios o subsecretarios.