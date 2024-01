Lali le respondió al Gobierno tras las acusaciones por sus shows Jueves, 25 de enero de 2024

La cantante pop criticó los señalamientos en su contra por los conciertos que ofreció en diferentes municipios y aseguró que no está enojada, ya que considera que hay quienes “necesitan” esta “espuma”.

Mariana “Lali” Espósito salió al cruce de las críticas que pesan en su contra por los shows gratuitos que brindó en diferentes municipios de la Argentina, abonados por dinero que provino de las arcas provinciales o municipales. Ante los señalamientos que hicieron integrantes del Gobierno nacional, que la tomaron como foco de discusión en medio de las tratativas de la Ley Ómnibus, la cantante aseguró que se trata de “espuma” y que hay ciertas personas a las que esto les conviene.



En diálogo con LAM (América TV), Lali rompió el silencio y dio su punto de vista acerca de los conciertos que realizó en diferentes ciudades del país. Además, apoyó la industria de la música y aclaró cómo es su equipo de trabajo, el cual la acompaña a cada gira, por lo que se desligó de las presuntas acusaciones.



“Pareciera que la espuma está siendo necesaria para algunos. La espuma no debería existir. En el mundo de la cultura es muy fácil averiguar cómo son las cosas. En esta circunstancia de ‘espuma’ que me toca vivir, creo que la arman quienes la necesitan porque no hay tal espuma”, comenzó la autora de “2 son 3″ y luego detalló la cuestión por el que se la condena: “En mi caso, se metieron con la contratación de los shows municipales, creando la imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo. Una cosa es que no solo es un delirio absoluto, sino que la discusión debería ser: ‘yo en mi gobierno no quiero shows municipales, plata para cultura o para shows gratuitos para la gente’. Eso depende de cada Gobierno”.



Luego de ello, agregó: “De ahí, para crear este monstruo necesario para bastardear la cultura o no hablar de quizá otros temas, es otra cuestión. No salto ni me enojo porque entiendo que la espuma la están necesitando. No me gusta ser el centro de esa espuma, pero tengo la tranquilidad de los años de laburo, de quién soy, cómo me muevo. Cuando hago shows municipales, además de vivir de lo que hago, hay 200 o más familias trabajando en ese show”.



“No es verdad que quieren crear la imagen de un artista individual viviendo de plata que es del pueblo. No lo necesito, por suerte hago publicidades, grabo películas, soy productora de series también”, desarrolló la artista internacional y luego reconoció cuán mal la pone tener que referirse a estas cuestiones, a pesar de la imagen que construyó hace años.



“A veces se siente un poco increíble tener que explicar algo que fue el laburo de la gente que vive de la música. La cantidad de gente que labura... Yo sola tengo un montón de gente, más los que te ponen para poder generar conciertos tan grandes”, sostuvo Espósito y remarcó: “Lo que no hay que permitir es no solo mentir, sino bastardear la cultura, el cine argentino, la música. Si no se cree que la cultura es parte de la formación de un pueblo, eso ya es ideología política”.



Después de la ola de críticas y comentarios negativos que le llovieron en las redes sociales con mensajes ofensivos e insultos, Lali reparó en ello y aseguró: “El ida y vuelta respetuoso, esa es la base de todo. No es pensar diferente el problema, sino pensar en qué hacemos cuando pensamos diferente. ¿Vamos a bardear al otro? ¿Vamos a mentir sobre el otro? ¿Necesitamos demonizar a ese otro para que nadie escuche su opinión? Eso se parece más a las épocas oscuras y a los dramas humanos que a una sociedad que quiere crecer. Al final, todos hacemos lo que podemos en nuestro hermoso país, que amo”.