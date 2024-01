Los puntos que los Gobernadores de JxC no van a ceder en la Ley Ómnibus Lunes, 22 de enero de 2024

Los jefes provinciales mantuvieron un encuentro virtual con diputados propios para consensuar una posición respecto del megaproyecto de reformas económicas. El oficialismo busca apurar el dictamen para este martes y llevar la iniciativa al recinto.

Los gobernadores de JxC se reunieron esta tarde con los jefes de bloque del espacio político. El encuentro fue virtual y con el objetivo de discutir la postura sobre la Ley Ómnibus antes de que comience una semana clave en donde el Congreso aspira a sesionar. "Fue una reunión fructífera", sintetizó uno de los participantes.



Allí fijaron postura sobre cuatro ejes:



No acompañar nada de retenciones

No acompañar nada de pesca

Acompañar el planteo de CABA sobre fallo de la Corte por Coparticipación

Ver de qué manera se va a compensar lo perdido por la quita del impuesto a las Ganancias.

La discusión luego viró hacia si se hace un dictamen en conjunto con el oficialismo con diferencias en lo particular, o con un dictamen propio.