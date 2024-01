Con Valdés cumbre virtual de los gobernadores de JXC

Lunes, 22 de enero de 2024



Diez mandatarios de la UCR y el PRO coparon ayer el centro de la escena política, en medio de la definición para un pronto dictamen de la Ley Ómnibus que desvela al Gobierno de Milei.



El fin de semana fue tan intenso como el mismo debate semanal de la denominada Ley Ómnibus, pese a que el Gobierno de Javier Milei creía que estaba todo encaminado para tener, hoy mismo, un dictamen de comisión y poder así tratar el paquete de normativas en una pronta sesión de la Cámara de Diputados.



En realidad, la semana que se inicia es clave, no solo para avanzar con el megaproyecto que plantea cambios profundos en varios ámbitos normativos, sino también porque el miércoles se llevará a cabo el paro y movilización convocado por las centrales trabajadores con adhesión de diversas organizaciones en rechazo a la Ley Ómnibus y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) también impulsado por la administración comandada por el liberal libertario.



En el camino de las intensas negociaciones políticas en busca de apoyo a la iniciativa oficialista dejó un viernes de acuerdo casi cerrado, pero luego vino un sábado con nuevos planteos desde la oposición "dialoguista" como para ampliar los cambios propuestos por ellos como para asfaltar el camino parlamentario. Por si fuera poco para el Gobierno, el grupo de diez mandatarios de la UCR y el PRO copó ayer el centro de la escena política y se plantó con pedidos de cambios necesarios que condicionan el apoyo de diputados al proyecto final.



Con el correntino Gustavo Valdés entre ellos, los mandatarios provinciales y un grupo de legisladores de la oposición se reunieron este domingo, de manera virtual a través de un Zoom, para unificar una estrategia de presión a la Casa Rosada.



Además de Valdés estuvieron conectados Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).



Mientras que en representación de los legisladores participaron Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, Rodrigo De Loredo, titular del bloque de la UCR, con Alejandro Cacace (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal.



"Son tres bloques que llegan a 94 diputados y que, si suman a los aliados de Innovación Federal, garantizan superar los 100 escaños. En un contexto de debilidad parlamentaria, se trata del sector de la oposición clave para aprobar la Ley Ómnibus. Milei tiene una bancada de apenas 38 diputados, con los cuales no puede lograr un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara Baja ni mucho menos alcanzar el quorum", explicaron.



Según trascendió, en la cumbre de los gobernadores de JXC con sus legisladores, se fijó esta postura: no acompañar nada de retenciones, o acompañar nada de pesca; acompañar el planteo de CABA sobre fallo de la Corte por Coparticipación, y ver de qué manera se va a compensar lo perdido por la quita del Impuesto a las Ganancias.



La discusión luego viró hacia si se hace un dictamen en conjunto con el oficialismo con diferencias en lo particular o con un dictamen propio.



También se sumó el planteo por la movilidad jubilatoria.