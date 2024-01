El Gobierno continúa asistiendo a los damnificados por las lluvias

Miércoles, 17 de enero de 2024

Ante la situación de emergencia hídrica generada por las intensas lluvias registradas recientemente, el Gobierno prosigue con la asistencia inmediata y la tarea de contención hacia las familias y personas damnificadas en los distintos puntos.

Si bien las condiciones del tiempo mejoraron sobremanera al ceder las lluvias, los daños causados por las contingencias del clima son importantes ante lo cual, el sistema de emergencias implementado por el Gobierno de Corrientes responde de manera inmediata y eficiente para atender a los afectados.



El director de Defensa Civil, Eulogio Márquez detalló que, hasta este miércoles, se encuentran 244 evacuados en la provincia. “Llegamos a tener, en su momento, más de 1300 evacuados al mismo día y es una cifra que fluctúa”, detalló.



En Mercedes, que sufrió la caída de 500mm en tres días con el consiguiente desborde de los arroyos Las Garzas y Gómez, la situación ya está subsanada. “Ya no hay evacuados, pero las aguas van bajando y provocando inundaciones”, aclaró.



Todavía quedan evacuados en los parajes Palmita y Paso Tala (departamento de Curuzú Cuatiá). Si bien el agua está bajando, en la EFA y viviendas hay de 20 a 25 centímetros de agua.



“El pico comenzó a llegar al departamento de Esquina y el sur del de Goya, inundando el paraje Malvinas y el Malezal”, siguió Márquez. También creció el agua en Rincón del Pago y proximidades, con anegamientos.



“El arroyo Barrancas, en el departamento de Sauce, ya desbordó, pero hasta ahora no ocasionó problemas, pero un futuro podría”.



Por otro lado, en localidades como Santa Lucía y Goya la situación mejoró notablemente y la mayoría de los evacuados regresaron a sus hogares.



“En todos los casos están actuando las distintas áreas de la provincia: Salud Pública, Producción, Obras Públicas y Vialidad provincial – en este caso- en los caminos provinciales, para reponer el tránsito en la Ruta 12, cerca del departamento de San Roque y la localidad de Mantilla, en la alcantarilla que había caído y que ya está reparada”, precisó el funcionario, añadiendo que “el sistema de la Provincia ha funcionado”.



Respecto a la asistencia a los damnificados, Márquez se refirió a la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, “ya sea para los centros de evacuados como para las casi 15mil personas afectadas por lluvias, tornados y vientos”. “Esto no ha terminado, todavía va a durar, ya que el fenómeno del Niño, según los entendidos y técnicos, se extenderá aproximadamente hasta fines del mes de marzo”, agregó el director de Defensa Civil.



Asimismo, el funcionario aseveró que “estos episodios pueden repetirse, por lo que estamos pendientes de la cantidad e intensidad que pueda llover, y los vientos que se pudieran producir”.



Continuando, Márquez dio cuenta que, en la jornada de este martes, personal de Defensa Civil y del COE (Comando Operativo de Emergencias), estuvo trabajando en la zona de San Isidro con drones para ver el estado de los caminos secundarios, y registrar si se encontraban personas aisladas.



“Se está trabajando con todos los elementos al alcance, inclusive con aquellos que fueron adquiridos por la Provincia con motivo de la emergencia ígnea para este tipo de emergencia”, contó el mismo.



Línea de crédito del Banco de Corrientes para damnificados



El Banco de Corrientes tiene a disposición un crédito a tasa fija para aquellas personas que se vieron afectadas tras las intensas lluvias, vientos y granizo.



La entidad bancaria ofrece dos tipos de préstamos millonarios, uno para personas, hasta 2.000.000; y otro para comercios y empresas, hasta 10.000.000.



Tanto el crédito personal como el que está destinado a las empresas, tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) del 92%, con un plazo de financiación de hasta 36 meses, con otros 6 meses de gracia para la devolución del capital.



Esta nueva iniciativa les exige a los solicitantes las siguientes cláusulas:



Los interesados deberán firmar una declaración jurada detallando los daños sufridos.



Se tiene que aportar documentación que respalde los daños ocasionados por los temporales.



Presentar un presupuesto detallado con el uso de los fondos.



La ayuda financiera está destinada a la refacción de los daños que ocasionaron los fenómenos naturales extremos que produjeron pérdidas materiales.



De esta forma, el Banco de Corrientes reafirma su compromiso con todos los sectores de la provincia e impulsa una importante línea de apoyo en el actual contexto que atraviesan diferentes regiones afectadas por fenómenos climáticos extremos que produjeron pérdidas materiales significativas en las localidades