El martes inicia el pago del Plus Unificado del mes de enero Lunes, 8 de enero de 2024

Inicia el pago del Plus Unificado del mes de enero

El gobernador Gustavo Valdés confirmó el cronograma de liquidación del Adicional Remunerativo de este mes. Comienza este martes 9, hasta el lunes 15.

A través de sus redes @gustavovaldesok, el gobernador Gustavo Valdés, dio a conocer los días de pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de enero 2024. El beneficio alcanza a los agentes de la administración pública provincial, tanto activos, jubilados y pensionados.



El cronograma comienza este martes 9, para los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en números 0 y 1. El miércoles 10, perciben aquellos con DNI finalizados en 2 y 3.



El jueves 11, aquellos con documentos 4 y 5; el viernes 12, los números 6 y 7. El pago culmina el lunes 15, este tramo estará disponible desde el sábado 13, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.



Pagos en diciembre



Con los pagos que conforman el ingreso salarial mensual de cada agente de la administración pública provincial –activos, jubilados y pensionados- el Gobierno de Corrientes acumuló en diciembre pasado una inyección superior a los $57.000 millones.



En los primeros días de diciembre pasado, volcó unos $2.290 millones para el pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $27.650 pesos por agente; en la primera quincena de aquel mes inyectó otros $2.190 millones para abonar el Plus de Refuerzo de $25 mil por cada estatal.



Entre el 18 y 22 del mes pasado, también pagó la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC, medio aguinaldo), para lo que volcó otros $17.000 millones. En simultáneo abonó el primer tramo del Bono Navideño que es de $50.000 por agente, para lo que destina otros $5.000 millones.



Antes que termine diciembre pasado, la gestión del gobernador Valdés, con el diseño del Ministerio de Hacienda y Finanzas, abonó en tiempo y forma el sueldo; para tal fin volcó otros $31.000 millones.