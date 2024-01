Gremios de Corrientes celebraron el freno a la reforma laboral

Jueves, 4 de enero de 2024



Dirigentes de la CGT Corrientes señalaron que hay satisfacción en la organización, aunque aseguraron que siguen en alerta y con acciones programadas en rechazo al DNU de Milei.



La Cámara Nacional del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) del presidente, Javier Milei, el primer freno que imponen los tribunales a los alcances del DNU 70/2023.



"Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema", advirtió el fallo, que hasta incluyó citas a Juan Bautista Alberdi, el jurista admirado por el Jefe de Estado.



"Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (Arg. Art. 5° segundo párrafo de la Ley 26.854)", sostuvo el fallo de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo.



Desde los gremios de Corrientes agrupados en la CGT local, celebraron el fallo. A la vez, ratificaron su rechazo al DNU que propone profundos cambios y trascendentales derogaciones a leyes laborales.



"Destacamos la apertura en feria para el tratamiento de esta causa, y en el caso de la cautelar de la CGT ahora da un respiro y deja todo en suspenso", dijo José Gea, titular del sindicato docente ACDP, adherida a la CGT Corrientes, a época. "Nosotros, la semana que viene tenemos en Buenos Aires la reunión de todas las delegaciones de la CGT en territorio", recordó Gea.



En este sentido, consideró como satisfactoria medida judicial y anunció que hoy los sindicatos agrupados en la CGT local mantendrán una reunión informal para evaluar el tema. "Seguimos en estado de alerta y tenemos un programa establecido de actividades en el marco de la CGT. Hasta este momento, todo sigue en pie más allá de este fallo", dijo. Entre esas acciones figura el paro y movilización previsto para el 24 de enero.



Asimismo, subrayó: "Tanto la Ley Ómnibus y el DNU son totalmente perjudiciales para los trabajadores. Avasallaron derechos adquiridos, eso retrotrae totalmente la forma de trabajo que teníamos hasta este momento", afirmó Gea.



"Consideramos que para la reforma laboral no es el momento y que nunca será el momento para dejar de lado los derechos de los trabajadores", concluyó. Por su parte, ayer también se adelantó que los abogados del Estado nacional apelarán la medida cautelar y pedirán que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal, tal como dictaminó el fiscal general Juan Manuel Domínguez. Tienen tres días para hacer la presentación, una vez que sean notificados.